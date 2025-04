TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia mematok kurs tengah di posisi Rp 13.410 per dolar Amerika Serikat siang ini, Jumat, 19 Mei 2017.



Bank Indonesia menetapkan kurs tengah di Rp 13.410 per dolar Amerika, terdepresiasi 0,5 persen atau 67 poin dari posisi Rp13.343 pada Kamis, 18 Mei 2017.



Kurs jual ditetapkan Rp 13.477 per dolar Amerika, sementara kurs beli Rp 13.343 per dolar Amerika. Selisih antara kurs jual dan beli adalah Rp 134.



Sedangkan mayoritas mata uang di Asia terpantau melemah terhadap dolar Amerika.



Nilai tukar rupiah memimpin pelemahan di Asia dengan depresiasi 0,3 persen atau 41 poin ke Rp 13.396 per dolar Amerika pada pukul 11.04.



Pelemahan terdalam berikutnya dialami won Korea Selatan sebesar 0,23 persen, peso Filipina 0,11 persen, dan renminbi Cina yang melemah 0,6 persen.



BISNIS.COM