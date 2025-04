Terpopuler Bisnis: Batik Air Turunkan Penumpang, Utang UMKM hingga Rupiah Terus Melemah

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus menunjukkan pelemahan. Menurut data Refinitiv, pada 7 April 2025, rupiah sempat menyentuh rekor terendah di level Rp 17.261 per dolar AS. Keesokan harinya, data Wise mencatat kurs di angka Rp 16.892,50 per dolar AS. Melemahnya mata uang Garuda ini menimbulkan kekhawatiran di berbagai sektor ekonomi.