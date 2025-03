Terpopuler Bisnis: Besaran Bonus Hari Raya Pengemudi Ojol, Profil Singkat CMNP Milik Jusuf Hamka

Perkara ini berawal dari transaksi antara CMNP dan Unibank senilai 28 juta dolar AS atau sekitar Rp 456 miliar (asumsi kurs Rp 16.297 per dolar AS) yang terjadi pada Mei 1999, sekitar 26 tahun lalu. Saat itu, MNC Asia Holding, yang sebelumnya bernama PT Bhakti Investama Tbk, berperan hanya sebagai arranger dalam transaksi tersebut.