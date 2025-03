Tertibkan Distribusi BBM dan Elpiji, Bahlil: Lawan Pemain Besar Butuh Nyali

Selain BBM, pemerintah juga memperketat pengawasan distribusi elpiji bersubsidi. Bahlil mengungkapkan bahwa subsidi elpiji 3 kilogram mencapai Rp 36 ribu per tabung. Seharusnya, harga LPG 3 kg di masyarakat berkisar Rp 18 ribu hingga Rp 19 ribu per tabung, namun masih banyak ditemukan penyimpangan. Akibatnya, masyarakat harus membayar dengan harga lebih tinggi, antara Rp 23 ribu hingga Rp 30 ribu per tabung. "Elpiji ini sejak 2007, pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi per tabungnya Rp 36 ribu, tapi di masyarakat bisa mencapai Rp 30 ribu. Ini harus ditertibkan," kata Bahlil.