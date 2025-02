The Prakarsa Rekomendasikan 4 Langkah Tambahan Pemangkasan Anggaran Prabowo, Apa Saja?

TEMPO.CO , Jakarta - Lembaga penelitian dan advokasi kebijakan The Prakarsa mengusulkan empat langkah tambahan yang bisa dilakukan pemerintah saat melakukan pemangkasan anggaran . Pengamat kebijakan publik dari The Prakarsa, Ah Maftuchan, menekankan pentingnya alokasi hasil efisiensi anggaran yang tepat. “Tersedianya tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo harus memastikan bahwa realokasi ini benar-benar untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk memperkaya pejabat,” ujar Maftuchan dalam keterangan resmi, Rabu, 12 Februari 2025.

Ketiga, pemerintah diusulkan menggunakan pendekatan “money follows program” dalam sistem perencanaan anggaran. Artinya, penganggaran dialokasikan dengan cara berfokus kepada program atau kegiatan yang berkaitan dengan prioritas nasional. Dalam hal ini, lanjut Maftuchan, pemerintah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan “money follows structure” atau “money follows function”.