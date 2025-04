The Voice Kids Indonesia Segera Digelar, Siapkan Anak-anak Anda

TEMPO.CO, Jakarta -Ajang pencarian bakat dan kompetisi bernyanyi untuk anak-anak The Voice Kids akan kembali hadir. Acara reality talent show yang diadaptasi dari acara televisi Belanda ini telah sukses diselenggarakan hampir dilebih dari 34 negara seperti Australia, Perancis, Jerman, Korea Selatan, Amerika dan telah berhasil mencetak penyanyi yang berbakat.



Bersama GlobalTV, kali kedua The Voice Kids hadir di Indonesia mencari dan memberikan kembali kesempatan untuk anak-anak yang memiliki suara luar biasa untuk meraih impian mereka. Anak- anak usia 8 tahun sampai 14 tahun dengan bakat serta suara emas dapat mengikuti rekruitmen yang akan dilakukan di 11 kota besar yakni Jogjakarta (23 April), Makassar (23 April), Pekanbaru (30 April), Banjarmasin (30 Juli), Denpasar (7 Mei), Padang (7 Mei), Batam (14 Mei), Medan (23 April), Surabaya (30 Juli), Bandung (7 Mei) dan Jakarta (14 Mei).



Tiga tahapan audisi telah menunggu anak – anak berbakat ini setelah mereka melalui proses rekruitmen tersebut. Tiga tahapan yang akan mereka hadapi diantaranya adalah Blind Audition, Battle Round dan Sing Off sebelum memasuki babak Semi Final dan pemenang The Voice Kids Indonesia dalam babak Grand Final.



Tiga musisi yang pernah menjadi choach pada The Voice Kids Indonesia Season 1 dan sudah tidak diragukan lagi kemampuannya kembali didaulat tampil sebagai coach dalam The Voice Kids Indonesia Season 2, mereka adalah para musisi yang ahli, disiplin, dan memiliki bakat luar biasa dalam bidang musik.



Seperti penyanyi wanita yang kemampuannya sudah diakui di dunia International Agnez Mo, penyanyi sekaligus pencipta lagu bersuara khas Bebi dan penyanyi jazz bersuara merdu Tulus. Mereka bertiga adalah coach pilihan yang akan menilai, menyaring dan mendampingi bakat-bakat baru anak-anak Indonesia yang masuk dalam The Voice Kids Indonesia.



NUNUY NURHAYATI