Tiga Faktor yang Bikin Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2025 Loyo

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan di Institute for Development of Economics and Finance Rizal Taufikurahman berbeda pendapat dengan Amalia. Dia mengatakan, turunnya angka konsumsi mencerminkan adanya penurunan daya beli masyarakat. Terlebih lagi, jika melihat data pertumbuhan, angka ini merupakan yang paling rendah sejak tahun 2021. "Bayangkan jika tidak ada momentum itu, mungkin pertumbuhannya jauh lebih rendah lagi," tuturnya, Selasa, 6 Mei 2025.