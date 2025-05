TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Migas meneken tiga kesepakatan jual beli gas bumi untuk mendukung pembangunan proyek listrik 35 ribu megawatt (MW). Perjanjian ini berpotensi menambah penerimaan negara sekitar Rp 33,74 triliun selama kontrak berlangsung.



"Sektor hulu gas bumi diharapkan dapat berkontribusi hingga 13.400 MW pada program listrik 35 ribu MW ini," kata Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dalam keterangan tertulis, Senin, 4 Mei 2015.



Tiga perjanjian tersebut terdiri atas dua perjanjian jual-beli gas (PJBG) dan satu pokok perjanjian atau head of agreement (HOA). Pertama, PJBG antara ConocoPhillips (Grissik) Ltd dan PT PLN (Persero) untuk memenuhi kebutuhan pasokan gas di sektor kelistrikan di Sumatera, Jawa bagian Barat, dan Batam sebesar 40 BBTUD selama tiga tahun.



Kedua, amandemen PJBG antara Petroselat dan PLN untuk memenuhi kebutuhan pasokan gas di sektor kelistrikan di Riau sebesar 5 BBTUD untuk periode lima tahun. Ketiga, HOA yang diteken antara PetroChina International Jabung Ltd dan BUMD PT Bumi Samudra Perkasa yang akan memasok listrik untuk pembangkit PLN di wilayah Jambi.



Amin berujar, SKK Migas terus berkomitmen meningkatkan pasokan gas untuk domestik. Sejak 2003, pasokan gas untuk domestik meningkat rata-rata 9 persen per tahun. Pada 2013, volume gas untuk memenuhi kebutuhan domestik lebih besar dibanding ekspor.



Kemudian, pada 2014, pasokan gas untuk domestik mencapai 59,8 persen, sedangkan untuk ekspor 40,20 persen. Tahun ini, pemanfaatan gas untuk domestik diperkirakan akan naik menjadi 62,7 persen, sementara untuk ekspor akan turun menjadi 37,3 persen.



AYU PRIMA SANDI