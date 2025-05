TEMPO.CO, Jakarta - Co-Founder Ciputra Group, Ciputra, memberikan tip bagi mereka yang ingin menjadi pebisnis. Ia menyebutkan ada tiga hal penting saat seseorang memutuskan untuk memulai usaha. Tip ini disampaikannya saat mendapatkan penghargaan Best Entrepreneur of The Year dari lembaga Asia Council for Small Business (ACSB).



"Seorang entrepreneur itu mampu mengubah sampah menjadi emas," kata Ciputra di The Kasablanka, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu, 14 September 2016. The Kasablanka merupakan tempat Ciputra menerima penghargaan.



Menurut Ciputra, hal pertama yang harus dilakukan seseorang yang ingin berbisnis adalah mulailah dengan bidang yang dikuasai. Dia mencontohkan dirinya sebagai arsitek, yang memilih menekuni bisnis properti dengan menjadi pengembang.



Setelah pilihan bidang bisnis ditetapkan, Ciputra punya visi dan misi agar usahanya sukses, yaitu ingin menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan seperti menjadi konsultan. "Saya punya ratusan proyek di seluruh Indonesia."



Hal kedua, kata Ciputra, pelaku usaha harus kreatif dan memiliki perubahan yang dramatis. Perubahan itu harus berkelanjutan, jangan cepat berpuas diri jika mencapai sesuatu keberhasilan. "Harus dipikirkan mau apa selanjutnya."



Lalu yang terakhir adalah pelaku usaha harus berharga di mata konsumen. Artinya, jangan mengecewakan konsumen. Sebaliknya, pengusaha harus dapat memuaskan pelanggan dan relasinya.



Ciputra menuturkan dia merintis usahanya dari bawah dan tak memiliki uang. Orang tua juga tak membantu. "Tapi perusahaan saya bisa berkembang menjadi besar," ujarnya.



Ciputra menambahkan, di Indonesia, 99,82 persen bisnis adalah usaha mikro. Dari angka itu, hanya sekitar 1,17 persen yang bisa mengubah status pebisnis dari pelaku usaha kecil menjadi pelaku usaha besar.



DIKO OKTARA