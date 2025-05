Tiga Sektor Ini Paling Diincar Investor pada 2015

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah sektor diproyeksikan akan mampu menarik investasi dalam jumlah besar tahun 2015 ini. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani, menyebutkan setidaknya ada tiga sektor yang akan jadi banyak incaran investor tahun ini.



Pertama adalah sektor infrastruktur. Kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo yang mengalokasikan anggaran infrastruktur hingga Rp 228 triliun dalam APBN melonjak tajam dari tahun lalu yang sekitar Rp 160 triliun. "Alokasi untuk infrastruktur yang lebih tinggi akan membuat investor tertarik datang," kata Aviliani dalam acara Economy dan Business Outlook 2015 di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Senin, 16 Februari 2015.



Setelah infrastruktur, sektor gaya hidup dinilai akan banyak menjadi incaran investor. Menurut Aviliani, saat ini ada sekitar 52 juta orang di Indonesia yang masuk dalam kelas atas, sedangkan 100 juta orang masuk kelas menengah. "Besarnya kelas atas dan menengah ini akan menjadi daya tarik bagi investor," kata Aviliani.



Terkait dengan sektor gaya hidup ini, Aviliani mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam penerapan pajak barang mewah. Pemerintah harus bisa melihat dan memastikan kondisi pasar barang mewah sebelum menaikkan pajak barang mewah. "Sebab, kalau naik, permintaan bisa turun dan pertumbuhan ekonomi juga turun," ujarnya. Menurut Aviliani, bila akan menaikkan pajak, pemerintah seharusnya menaikkan secara ekstensifikasi, bukan intensifikasi.



Sektor lainnya yang diperkirakan akan menarik investor adalah yang berkaitan dengan farmasi. "Apalagi ada program BPJS," ujar Aviliani. Saat ini, masyarakat Indonesia dinilai mulai peduli dengan kesehatan. Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan akan menarik perhatian masyarakat.



Selain itu, Aviliani mengatakan sektor keuangan akan tetap menarik perhatian investor, seperti industri asuransi. "Sekarang orang mulai sadar asuransi," katanya. Untuk sektor yang harus diperhatikan pemerintah, menurut Aviliani, adalah pertambangan dan pertanian. "Pemerintah punya target untuk untuk swasembada pangan," katanya.



Secara keseluruhan, Aviliani mengatakan 2015 merupakan tahun investasi karena besarnya jumlah usia produktif. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berkisar 5,2-5,5 persen. "Walau target pemerintah 5,7 persen," katanya. Aviliani mengatakan, bila target pertumbuhan ekonomi tercapai 5,5 persen, itu sudah baik. "Karena harus diingat bahwa pertumbuhan ekonomi global juga sedang bergejolak," ujarnya.



ODELIA SINAGA