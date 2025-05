Tiket VVIP Konser Ariana Grande Dibanderol Rp 6 Juta Ludes

TEMPO.CO, Jakarta - Meski dijual dengan harga Rp6 juta, tiket kelas VVIP pertunjukan Penyanyi Ariana Grande ludes terjual. Perwakilan dari Dyandra Entertainment, Febrina Sibeua mengatakan dari tujuh kelas tiket yang tersedia, tiga di antaranya yaitu VVIP, Green dan Purple sudah habis. Sementara, kelas lainnya tersedia dan penjualan tiket masih berjalan.



Untuk harga tiketnya kelas VVIP bisa didapat seharga Rp 6 juta, Red Rp 5 juta, Yellow Rp 3,5 juta, Blue Rp 2 juta, Festival A dan B Rp 1,75 juta, Green Rp 1,25 juta dan Purple Rp 800.000.



"Beberapa kelas memang sudah sold out seperti VVIP, Green dan Purple tapi kategori tiket lainnya masih tersedia kok," ujarnya Sabtu 15 Agustus 2015.



Lebih lanjut, saat ini pihaknya tengah mengurus jadwal penerbangan dan kedatangannya di Jakarta. Jakarta sendiri adalah satu di antara tiga kota di Asia yang berkesempatan menerima penampilan yang dijuluki mini Mariah Carey melalui konser yang bertajuk The Honeymoon Tour.



Rencananya, penyanyi yang melantunkan lagu berjudul Love Me Harder itu datang ada dua hari sebelum konsernya digelar yaitu pada 24 Agustus 2015. Seperti diketahui, konser dilaksanakan di Jakarta Internasional Expo Kemayoran.



Ditargetkan, sebanyak 11.000 penonton akan menyaksikan konser ini. "Kita sih baru dapet flight schedule untuk arrival di Jakarta. Tetap H minus 2," katanya.



BISNIS.COM