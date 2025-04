Tim Delegasi Indonesia akan Nego Tarif Trump Pekan Ini

“Kami akan bertemu dengan United States Trade Representative, Secretary of Commerce, Secretary of State, dan juga Secretary of Treasury,” kata Airlangga dalam kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin, 14 April 2025. Airlangga mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono sudah berangkat hari ini. Kemudian, dia dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu akan bertolak ke AS besok.