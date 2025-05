Top Gainer Kapitalisasi Pasar Telkom Tembus Rp312,98 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) mencatat nilai kapitalisasi pasar (market capitalization) pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) menebus angka Rp312,98 triliun, Rabu, (30 Desember 2015).



"Kapitalisasi pasar sebesar Rp312,98 triliun itu menjadi kado akhir tahun Telkom kepada para pemegang saham," kata Direktur Utama Telkom, Alex J. Sinaga, di Jakarta, Kamis (31 Desember 2015).



Menurut data Bloomberg, harga saham Telkom pada penutupan tahun 2015, Rabu, (30 Desember 2015) sebesar Rp3.105 per lembar, naik tipis dari pembukaan sebesar Rp3.100 per lembar dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 40.956.100 lembar.



Selama tahun 2015, saham Telkom juga menjadi satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk dalam daftar berpenghasilan transaksi tertinggi (top gainer) di bursa saham.



Sementara lima BUMN yang mengalami penurunan saham, yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Semen Gresik Tbk (SMGR), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA).



"Ini menunjukkan kepercayaan investor semakin meningkat karena makro ekonomi membaik, dan didukung kinerja keuangan Telkom yang terus menjanjikan," tegas Alex.



Ia mengharapkan pencapaian kinerja saham Telkom 2015 dapat berlanjut pada tahun 2016.



"Telkom terus bertumbuh agar bisa membayar kepercayaan yang diberikan oleh pemegang saham. Tahun depan (2016) kami terus berusaha lebih baik," katanya.



Kepala Riset Koneksi Capital Alfred Nainggolan memprediksi sektor telekomunikasi masih akan positif karena kebutuhan akan layanan tersebut masih akan sangat besar terutama dengan adanya inovasi pengembangan jaringan 4G.



"Prediksinya pertumbuhan Telkom tahun depan akan moderat sekitar 10 persen," kata Alfred.



Sedangkan Managing Director Lembaga Management Universitas Indonesia Toto Pranoto memprediksi dari 24 sektor yang digeluti BUMN, industri telekomunikasi menjadi sektor yang dinilai memiliki daya saing lebih tinggi kala pasar bebas ASEAN dibuka.



"Telkom cukup mampu bersaing dengan BUMN di Malaysia dan Singapura," ujar Toto.



Pada 2014 aset Telkom sekitar 11,32 miliar dolar AS dengan total pelanggan mencapai lebih dari 140 juta pelanggan.



Saat ini sekitar 56 persen saham Telkom dimiliki Pemerintah RI, lebih tinggi dibandingkan kepemilikan saham pemerintah Singapura di Singtel (52 persen), serta pemerintah Malaysia di Axiata (38,7 persen) dan Telekom Malaysia (28,9 persen).

ANTARA