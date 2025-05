Toyota Segera Rampungkan Rencana Investasi di Meksiko

TEMPO.CO, Tokyo - Toyota Motor tengah merampungkan rencana investasi pabrik perakitan mobil penumpang di Meksiko. Seperti dilansir Reuters, Minggu, 22 Maret 2015, rencana ekspansi ke Meksiko ini kemungkinan akan disetujui jajaran direksi pada awal April 2015.



Pabrik di Meksiko akan memproduksi sedan Corolla dan mulai berproduksi pada 2019. Pabrik perakitan mobil itu diperkirakan membutuhkan investasi lebih dari US$ 1 miliar.



Tahun lalu, pejabat Meksiko menawarkan beberapa lokasi potensial untuk pabrik baru ini dan para eksekutif Toyota telah melirik lokasi di Guanajuato. Menurut sumber Reuters, baru-baru ini delegasi Toyota menghabiskan waktu seminggu di Guanajuato dan melanjutkan pembicaraan dengan pejabat pemerintahan setempat mengenai lokasi tersebut.



“Kami selalu mengevaluasi kapasitas produksi kami di Meksiko dan Amerika Utara secara umum untuk menyesuaikan dengan permintaan pasar setempat, tetapi belum ada keputusan yang diambil saat ini,” kata Juru bicara Toyota Itsuki Kurosu.



Pada 2014, Toyota menjual hampir 340.000 unit sedan Corolla di Amerika Serikat saja. Toyota adalah perusahaan mobil besar terakhir yang belum memiliki pusat produksi di Meksiko. Meksiko telah menarik para produsen mobil dan pemasok untuk berinvestasi karena upah buruh yang rendah dan akses bebas tarif ke Amerika Serikat.



Mazda Motor, misalnya, telah membuka pabrik perakitan di Guanajuato pada awal 2014 yang juga memproduksi kendaraan untuk Toyota di bawah kesepakatan antar perusahaan. Pada Juni 2014, Daimler dan Nissan Motor mengumumkan rencana patungan membangun pabrik mobil di Meksiko dengan biaya US$ 1,4 miliar.



Gelombang investasi baru oleh perusahaan-perusahaan otomotif ini juga membawa ratusan produsen suku cadang asal Jepang ke Meksiko dalam beberapa tahun terakhir. Produksi otomotif di Meksiko berlipat ganda menjadi lebih dari 3 juta kendaraan per tahun dalam lima tahun terakhir.



BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE | REUTERS