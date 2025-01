Toys R Us Tutup 25 Gerai di Inggris, Bagaimana di Indonesia?

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menyatakan industri mainan memiliki prospek yang menjanjikan meski bisnis ritel sedang lesu. "Ekspor komoditas mainan sampai dengan September 2017 mencapai US$ 228,39 juta (atau sekitar Rp 3 triliun dengan kurs Rp 13.526 per dolar AS) ,” katanya dalam siaran pers, Senin, 4 Desember 2017.