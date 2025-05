TEMPO.CO, Semarang: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memastikan wahana wisata indoor Trans Studio segera dibangun di daerahnya. Dia sudah bertemu dengan bos Trans Corp Chairul Tanjung. “Kami sepakat membangun Trans Studio di Semarang,” kata Hedrar.



Hendrar menjelaskan lokasi yang hendak dibangun Trans Studi di kawasan Wonderia yang saat ini sekarang berfungsi sebagai wahana bermain di Kota Semarang. "Sampai saat ini progresnya sudah on the track," kata Wali Kota yang sering dipanggil Hendi itu.



Menurut rencana, pada akhir Februari nanti akan ada penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan pihak Trans. Langkah selanjutnya seusai MoU, menurut Hendrar, adalah memasukkan pertimbangan teknis dan proses lelang. Proses ini masih memerlukan waktu yang tak singkat. Namun, dia menargetkan akhir 2015 pembangunan Trans Studio sudah bisa dimulai. "Semoga nanti akhir tahun sudah ada pemancangan tiang pertama," ujar Wali Kota.



Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang Masdiana Safitri membenarkan rencana tersebut. Menurut dia, rencana membuka Trans Studio itu masih dalam proses. ”Perizinan belum masuk, tapi sudah ada kerja sama,” kata Masdiana.



Masdiana menjelaskan bila proses investasi kelar dikerjakan maka pembangunan segara dimulai. “Tahapan itu sebagai proses normatif yang harus dilalui,” ujarnya.



EDI FAISOL



