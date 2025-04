Transaksi Non Tunai di Jalan Tol Naik Jadi 72 Persen

Tempo.Co, Jakarta - Kepala Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menyatakan penggunaan uang elektronik di gerbang tol mengalami peningkatan hingga 72 persen per Oktober 2017. Saat Desember 2016, angkanya baru mencapai 23 persen. "Peningkatannya cukup besar dari hari ke hari," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 6 Oktober 2017.



Dia berharap angkanya bisa mencapai 100 persen pada 31 Oktober nanti. Pasalnya tanggal tersebut merupakan permulaan program pembayaran non tunai di seluruh ruas tol.



Menurut Herry, sebenarnya saat ini sudah beberapa ruas jalan tol yang sepenuhnya menggunakan pembayaran non tunai. Dua di antaranya adalah Tol Denpasar dan Bogor Ring Road.



Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Desi Arryani mengimbau masyarakat untuk bersiap menghadapi program elektronifikasi di jalan tol. "Kami mengimbau pengguna jalan tol untuk senantiasa siap dengan uang elektronik," ujarnya.



Kewajiban penggunaan uang elektronik di ruas tol diterbitkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2017. Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mewujudkannya. Program tersebut merupakan awal dari rencana penerapan multi lane free flow di semua gerbang tol. Kendaraan nantinya bisa melaju di jalan tol tanpa perlu transaksi di gerbang tol. Pemerintah menargetkan program tersebut bisa terlaksana pada Desember 2018.



Sebelum menuju ke sana, pemerintah akan mengintegrasikan sistem ruas jalan tol. Setelah itu, pemerintah akan membentuk konsorsium electronic toll collection.