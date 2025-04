Trump Umumkan Tarif Baru, Pengamat Ingatkan Potensi Bearish IHSG

TEMPO.CO , Jakarta - Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengingatkan potensi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan berada pada fase bearish (pelemahan) pascapenerapan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump .

Ia menjelaskan fase bearish IHSG akan lebih disebabkan sentimen penerapan tarif impor oleh Presiden Donald Trump terhadap berbagai negara mitra dagangnya. "Karena dampak dari perang dagang ini cukup luar biasa, apalagi Indonesia sudah masuk dalam biaya impor dari AS," ujar Ibrahim.

Dalam kesempatan ini, Ia merekomendasikan cara untuk mengatasi dampak penerapan tarif impor AS, diantaranya pemerintah perlu melakukan perlawanan dengan menerapkan biaya impor sama seperti yang diterapkan oleh AS terhadap Indonesia. "Indonesia adalah negara anggota BRICS, sehingga anggota BRICS harus dijalankan supaya yang tadinya ekspor Indonesia ke AS mengalami surplus, itu dialihkan," ujar Ibrahim.