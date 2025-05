Tuban dan Bojonegoro Keberatan Pemerintah Impor Daging Sapi

TEMPO.CO, Tuban - Pemerintah Kabupaten Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan, tidak setuju pemerintah pusat mengimpor daging sapi beku untuk kebutuhan Lebaran 2016. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tuban Pipin Dwi Larasati mengatakan daging sapi impor dengan harga Rp 70 ribu per kilogram bakal membuat tata niaga sapi kacau.



Pipin menuturkan stok sapi di Tuban melimpah dan siap menyuplai ke daerah lain. Jika pemerintah jadi mengimpor daging sapi, peternak bakal merugi. “Kasihan peternak,” ujar Pipin, Senin, 20 Juni 2016. Menurut dia, populasi sapi di Tuban sebanyak 324.937 ekor dan masuk peringkat kedua terbanyak di seluruh Jawa Timur. Tuban salah satu kabupaten yang mampu menyuplai kebutuhan daging, baik di Jawa Timur sendiri maupun Jawa Tengah dan Jakarta.



Adapun juru bicara Pemerintah Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, berujar, impor daging sapi oleh pemerintah sedikit-banyak akan berdampak pada peternak di Lamongan. “Dampaknya ke peternak,” katanya.



Di Lamongan, kata dia, sapi merupakan aset masyarakat. Dari memelihara hingga menjual, masyarakat bisa mendapat keuntungan. Populasi sapi di Lamongan pun, kata dia, terus meningkat. "Pada 2015, ada 12.255 ekor sapi. Populasi sapi menyenangkan,” tuturnya.



Bupati Bojonegoro Suyoto mengatakan kehadiran daging sapi impor akan membuat usaha peternakan menjadi kolaps. Menurut dia, impor daging sudah tidak diperlukan karena harga daging di pasaran Rp 92 ribu per kilogram. "Harga daging sudah stabil, mengapa impor?" ucapnya.



Jika pemerintah jadi mengimpor daging sapi, Suyoto berupaya agar daging itu tidak masuk Bojonegoro. Dia juga memberikan laporan ke pusat tentang kondisi dan dampak para peternak di Bojonegoro jika ada daging impor. “Ingat, daging impor itu kebutuhan sesaat saat Lebaran,” katanya.



Sebelumnya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia diizinkan mengimpor karkas dan jenis potongan sekunder. Rencananya, daging-daging itu akan didistribusikan ke pasar-pasar tradisional dan digelar pasar murah di beberapa titik.



PPI menetapkan harga yang disesuaikan dengan kebutuhan pembeli. Untuk jenis samcan, yang cocok untuk rendang, rawon, dan gulai, harganya dipatok Rp 70 ribu. Sedangkan untuk sandung lamur dan lamusir dihargai Rp 85 ribu per kilogram.



SUJATMIKO



