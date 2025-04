Turis Cina Habiskan Puluhan Miliar Dolar Selama Libur Imlek

TEMPO.CO, Jakarta - Pelancong Cina menghabiskan sekitar 462 miliar yuan atau sekira 67,3 miliar dolar AS selama sepekan liburan Tahun Baru Cina (Imlek) sejak 27 Januari 2017.



Pengeluaran para turis baik di dalam negeri dan mancanegara itu mengalami peningkatan sekitar 48,1 persen secara tahunan. Demikian catatan organisasi kartu kredit domestik di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Cina Unionpay (CUP), Senin, (6 Februari 2017).



Berdasarkan catatan perusahaan tersebut, 343 juta pemegang kartu CUP melakukan transaksi selama 27 Januari hingga 2 Februari. "Sebagian besar transaksi untuk makan, belanja, transportasi dan perjalanan," ungkap CUP. Transaksi terbesar terjadi di beberapa negara di Asia Pasifik, Eropa dan Amerika Utara, yang menjadi tujuan utama turis Tiongkok selama liburan Imlek 2017.



Adminitrasi Nasional Pariwisata Cina (CNTA) mencatat selama sepekan liburan Imlek 2568, jumlah turis Cina yang menghabiskan waktu liburannya di mancanegara tercatat sekitar enam juta orang, termasuk yang mengunjungi Indonesia, Thailand dan Amerika Serikat.



CNTA juga mencatat industri pariwisata Cina meraih pendapat sekitar 423,3 miliar yuan, sekitar 61, 758 miliar dolar AS atau mengalami kenaikan sekitar 15,9 persen secara tahunan.



Para turis domestik Cina menghabiskan liburan mereka dengan melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman, mengunjugi tempat-tempat wisata, atraksi budaya tahun baru, dan pagelaran festival musim semi yang diadakan sejumlah kuil di beberapa penjuru kota Beijing dan Cina.



Tercatat sekitar 15 provinsi di Cina meraih pendapatan sekitar 36,6 miliar yuan atau sekitar 1.457 miliar dolar AS, dari kegiatan pariwisata selama Imlek. Provinsi Guangdong menjadi provinsi dengan pendapatan terbesar dari sektor pariwisata selama Imlek 2017, yakni sekitar 36,6 miliar yuan atau 5.3436 miliar dolar AS, disusul Sichuan, Hubei, Zhejiang, Shandong dan Shaanxi.



Sementara Shichuan menjadi provinsi yang paling banyak dikunjungi turis selama Imlek yakni 63,84 juta orang.



ANTARA