Turun Rp 23 Ribu, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 1.758.000 per Gram

Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (ANTAM), Jakarta, 7 November 2024. Harga emas keluaran ANTAM mengalami penurunan per 12 November sebesar Rp35 ribu per gram nya dan berada di level 1.482.000 per gram. ANTARA/Muhammad Iqbal