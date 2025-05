TEMPO.CO, Jakarta - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange menetap lebih tinggi pada Rabu (Kamis pagi WIB, 9 Juni 2016) karena dipicu berkurangnya ekspektasi kenaikan suku bunga acuan The Fed pada Juni.



Seperti dilansir dari Xinhua, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus naik 15,30 dolar Amerika Serikat atau 1,23 persen menjadi menetap di US$ 1.262,30 per ounce.



Sejak rilis risalah dari pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada April, para pedagang percaya Fed akan menjaga kenaikan suku bunga Juni di atas meja.



Namun setelah perekonomian terbukti semakin menurun, investor sekarang percaya bahwa kenaikan suku bunga tidak mungkin terjadi sebelum September.



Menurut alat Fedwatch CMEGroup, probabilitas tersirat saat ini untuk kenaikan suku bunga dari 0,50 persen ke 0,75 persen adalah sebesar 2 persen untuk pertemuan Juni, 25 persen pada pertemuan Juli 2016, dan 43 persen pada pertemuan September 2016.



Ketua Federal Reserve Janet Yellen juga gagal memberi sinyal waktu kenaikan suku bunga berikutnya dalam pidato terbarunya pada Senin, 6 Juni 2016.



Dalam pidato publik terakhir sebelum pertemuan kebijakan Fed Juni pekan depan, Yellen mengatakan kenaikan suku bunga Amerika mungkin akan terjadi, tapi tidak menyebutkan tentang waktu kenaikannya.



Emas berada di bawah tekanan karena indeks dolar Amerika turun 0,3 persen menjadi 93,58 pada pukul 18.30 GMT. Indeks adalah ukuran dari dolar terhadap sekeranjang mata uang utama.



Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar naik, emas berjangka akan jatuh, karena emas yang diukur dengan dolar menjadi lebih mahal bagi investor.



Di sisi ekonomi, Departemen Tenaga Kerja Amerika menunjukkan pada Rabu bahwa lowongan kerja meningkat menjadi 5,788 juta, lebih baik daripada yang diperkirakan.



Para pedagang masih menunggu laporan klaim pengangguran mingguan yang akan dirilis pada Kamis, juga laporan sentimen konsumen yang akan keluar pada Jumat. Mereka juga berhati-hati mempertimbangkan laporan ekonomi menjelang pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal, Federal Reserve Amerika, pada akhir bulan ini.



ANTARA