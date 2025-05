TEMPO.CO, Klaten - Jika mengetik Umbul Ponggok di Instagram, Anda akan disuguhi foto-foto underwater alias bawah air yang mempesona. Ada yang sedang terlihat asyik menonton televisi, berkemah lengkap dengan tenda dan meja kursi, bahkan membawa laptop, juga sederetan orang menunggang motor trail. Semuanya dilakukan di dalam air.



Enam tahun lalu, Umbul Ponggok, yang berada di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa tengah, hanya kolam biasa yang kumuh. Kolam itu ramai saat padusan, sehari menjelang bulan puasa, saja. Pada 2009, Tirta Mandiri, Badan Usaha Milik Desa Ponggok, sempat menawarkan pengelolaan kepada pihak ketiga.



Dilelang Rp 5 juta per tahun, tak ada yang berminat dengan tawaran itu. “Saat itu kami sudah menyadari besarnya potensi Umbul Ponggok jika dikelola dengan serius,” kata Ketua BUMDes Tirta Mandiri Untung Hari Margono, Selasa, 10 Mei 2016.



Namun itu dulu. Kini, wajah Umbul Ponggok telah berubah. Selain di Instagram, foto Umbul Ponggok juga tersebar di YouTube, Facebook, dan Twitter. Menjadi incaran dan diserbu banyak wisatawan, Umbul Ponggok mampu meraup pendapatan Rp 4 miliar sepanjang 2015. Pembenahan mulai dilakukan pada 2011. BUMDes Tirta Mandiri memilih mengelola sendiri Umbul Ponggok, kolam yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.



Manajemen Tirta Mandiri kemudian berdiskusi dengan sejumlah pihak untuk mencari cara mengembangkan kolam itu. Singkat cerita, BUMDes mengajak Sentral Selam Jogja, pelaku industri wisata selam, mencoba Umbul Ponggok untuk latihan selam. Saat latihan, penyelam dari Sentral Selam Jogja mengambil sampel foto bawah air.



“Ternyata hasilnya bagus. Kalau foto bawah air di laut itu jarak pandangnya terbatas. Sedangkan di sini jarak pandangnya lebih jauh dan airnya lebih jernih,” kata Untung. Sejak itu, BUMDes Tirta Mandiri mulai mempromosikan Umbul Ponggok menggunakan pamflet dan spanduk.



Namun upaya promosi konvensional itu kurang menggembirakan. Pengenalan Umbul Ponggok beralih ke media sosial. Pengelola BUMDes Tirta Mandiri rajin mengunggah foto-foto bawah air Umbul Ponggok. “Responsnya luar biasa,” kata Untung.



Menurut Public Relations BUMDes Tirta Mandiri, Gatot Jiwandono, kolam itu kini selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Di hari biasa, jumlah pengunjung berkisar 500-600 orang. Sedangkan pada hari libur, pengunjung bisa mencapai sekitar 2.000-3.000 orang. Saat libur panjang awal Mei 2016 lalu, umbul seluas 40 x 70 meter dengan kedalaman sekitar 1,5-2,5 meter dikunjungi 14 ribu wisatawan.



Pada hari biasa, harga tiket Umbul Ponggok Rp 8.000 per orang. Sedangkan harga tiket pada hari libur Rp 10 ribu per orang. Bagi wisatawan yang ingin snorkeling (selam dangkal) demi berfoto atau sekadar menyaksikan ribuan ikan warna-warni di hamparan pasir dan bebatuan, cukup merogoh kocek Rp 35 ribu untuk menyewa snorkel set (kacamata dan selang pernapasan), pelampung, dan kaki katak.



