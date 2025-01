Agar Pengadaan Barang dan Jasa Tak Bergantung pada Impor

Namun Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad mengkritik aturan TKDN selama ini hanya ditujukan untuk urusan tenaga kerja, sedangkan bahan baku tetap disuplai dari impor. “Padahal kita tidak mau hanya menjadi tukang rakit yang akan selalu tertinggal dari negara lain,” katanya, Sabtu, 16 November 2024.