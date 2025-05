Wah, Tentara di Subang Kini Awasi Penjualan Pupuk

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan anggota TNI Kodim 0506 Sunan Gunung Jati Subang, Jawa Barat, dikerahkan untuk memantau dan menangkap para distributor dan pemilik kios resmi penjual pupuk bersubsidi yang ketahuan menjual pupuk tidak sesuai aturan.



"Semua anggota sudah kami instruksikan," kata Komandan Kodim Letnan Kolonel Yani Ari Sasongko usai penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama Kodim dan Pemerintah Kabupaten Subang dalam merealisaikan program ketahanan pangan, di Subang, Rabu, 11 Pebruari 2015.



Yani mengatakan ada 478 personel yang diterjunkan untuk mengawasi distribusi pupuk di lapangan. Menurut Yani, pihaknya telah menerima banyak laporan dari para petani yang menyatakan pupuk bersubsidi di daerahnya seringkali langka dan mahal saat dibutuhkan petani. "Ini akibat ulah oknum distributor dan para pemilik kios resmi," katanya.



Modus yang biasa dilakukan para distributor dan pemilik kios pupuk urea produksi Pupuk Kujang Cikampek adalah dengan cara menjual pupuk ke pihak ketiga atau pengecer tidak resmi.



Sehingga, ketika petani akan membeli di kios-kios resmi pupuk seolah-olah langka dan harga jualnya sudah dinaikkan Rp 200-250 ribu per kuintal Harga ini jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah yakni Rp 180 ribu per kuintalnya.



"Tadi bupati juga bilang ada diantara distributor pupuk di wilayah Subang yang menjual pupuknya ke daerah Indramayu karena harganya lebih mahal," kata Yani.



Bupati Subang Ojang Sohandi tak menampik adanya praktek kotor dalam distribusi pupuk bersubsidi tersebut. "Kami dapat laporan dari para petani kenyataannya memang sering langka dan mahal," ujarnya. Karena itu dia meminta adanya pengawasan yang ketat dengan melibatkan dari TNI.



Ojang mengatakan terus terulangnya kelangkaan dan mahalnya harga pupuk di tingkat petani telah dilaporkan langsung kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman. "Sebagai daerah lumbung padi nasional, Subang. Karawang dan Indramayu, semestinya tak harus mengalami kelangkaan dan mahanya harga pupuk," katanya.



Hendra, ketua kelompol tani di Desa Kalentambo, mengaku senang dengan turunnya anggota TNI dalam memantau bahkan menindak para distributor dan pemilik kios pupuk nakal tersebut. "Biar kapok," ujarnya.



Ia mengaku, saat ini, pupuk memang tak langka, tapi, harganya tetap mahal. "Saya beli di kios resmi harganya Rp 230 ribu per kuintal," Hendra.



Juru bicara PT Pupuk Kujang, Ade Cahya, meminta petani tak membeli pupuk di kios tidak resmi. "Belilah di kios yang berlabel:kios resmi Pupuk Kujang," katanya.



Ia berjanji menindak tegas para distributor dan para pemilik kios resmi yang nakal. "Bila terbukti melanggar, akan kami tindak tegas, sanksinya, bisa pencabutan ijin usahanya," kata Ade.



NANANG SUTISNA