TEMPO.CO, Banda Aceh – Wali Kota Ochi Provinsi Kochi, Jepang, Yasuyuki Koda mengunjungi Kabupaten Aceh Tengah. Dia akan berada di dataran tinggi Gayo tersebut sampai 19 Oktober 2016. Salah satu agendanya adalah membantu mengembangkan tanaman jeruk keprok, khas wilayah itu, selain kopi.



Bupati Aceh Tengah Nasaruddin mengatakan kunjungan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terhadap program kajian "Data Collection Survey on Public-Private-Partnership for Activating Agricultural Promotion in Indonesia" yang dilakukan oleh Japan International Coorperation Agency (JICA).



“Sebelumnya, kami juga berkunjung ke sana,” katanya seusai pertemuan pada Senin malam, 17 Oktober 2016.



Kedua wilayah dari dua negara tersebut juga melakukan diskusi lanjutan tentang peluang kerja sama antara keduanya. Salah satunya mengembangkan potensi perkebunan seperti jeruk keprok.



Wali Kota Ochi menyebutkan rombongan pihak Jepang lain yang datang adalah President Okabayashi Farm Co Ltd Fujio Okabayashi; Board Member and Factory Director, Okabayashi Farm Co Ltd, Takayuki Nakamura; dan perwakilan Tim Studi JICA, Jun Tsurui.



Menurut dia, Pemerintah Kota Ochi telah memiliki teknologi pengolahan jeruk dengan berbagai varian kemasan. Karena itu, kunjungan sangat bermanfaat untuk menjalin kerja sama, terutama di bidang pengolahan jeruk keprok Gayo.



Selama di Takengon, Aceh Tengah, rombongan Wali Kota Ochi dijadwalkan mengunjungi Pasar Terpadu Paya Ilang, kunjungan ke pengolahan kopi di Koperasi Baburrayan, bertemu dengan lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis-Jeruk Keprok Gayo Aceh (MPIG-JKGA), serta mengunjungi lokasi perkebunan jeruk dan sejumlah lokasi wisata.



