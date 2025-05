Wall Street Turun Jelang Pidato Ketua The Fed

TEMPO.CO, Jakarta - Saham-saham di Wall Street ditutup lebih rendah pada Kamis atau Jumat pagi WIB (26 Agustus 2016), karena investor mencerna sejumlah laporan ekonomi yang baru dirilis dan menunggu pidato penting Ketua Federal Reserve Janet Yellen.



Indeks Dow Jones Industrial Average merosot 33,07 poin atau 0,18 persen menjadi berakhir di 18.448,41. Sementara itu, indeks S&P 500 turun 2,97 poin atau 0,14 persen menjadi ditutup pada 2.172,47, dan indeks komposit Nasdaq kehilangan 5,49 poin atau 0,11 persen menjadi 5.212,20.



Di sisi ekonomi, pesanan baru untuk barang tahan lama manufaktur pada Juli meningkat 9,7 miliar dolar AS atau 4,4 persen menjadi 228,9 miliar dolar AS, menurut Departemen Perdagangan Amerika Serikat, Kamis, 26 Agustus 2016.



"Komponen-komponen bergerak menyamping, ini adalah laporan menggembirakan," kata Jay Morelock, ekonom FTN Financial.



Dalam pekan yang berakhir 20 Agustus, angka pendahuluan untuk klaim awal pengangguran yang disesuaikan secara musiman mencapai 261 ribu, turun 1.000 dari tingkat tidak direvisi minggu sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mengatakan, Kamis.



Sementara itu, para investor terus mengawasi pidato Yellen tentang waktu kenaikan suku bunga berikutnya. Dia dijadwalkan akan menyampaikan pidato tentang kebijakan ekonomi dan moneter AS pada Simposium Kebijakan Ekonomi di Jackson Hole, Wyoming, Jumat.



Indeks Volatilitas CBOE, sering disebut sebagai ukuran tingkat ketakutan Wall Street, meningkat 1,34 persen menjadi berakhir pada 13,63 pada Kamis.



Harga minyak berakhir lebih tinggi pada Kamis karena pedagang membeli saat harga merosot setelah kerugian besar sehari sebelumnya.



