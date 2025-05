Wamen Diaz Hendropriyono Mundur dari Komisaris Tripar Multivision Plus

TEMPO.CO , Jakarta - PT Tripar Multivision Plus (RAAM) mengumumkan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono telah mundur sebagai Komisaris perseroan. Direktur RAAM Vikas Chand Sharma mengatakan mundurnya anak dari Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Makhmud Hendropriyono itu atas pertimbangan pribadi. “PT Tripar Multivision Plus Tbk (Perseroan) telah menerima Surat Pengunduran Diri Bapak Diaz Hendropriyono selaku Komisaris Independen Perseroan atas pertimbangan pribadi,” kata Vikas dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Rabu, 7 Mei 2025.

Dikutip dari laman Linkedin pribadinya, Diaz meraih gelar bachelor of science dari Norwich Military University, Amerika Serikat pada 1999. Selanjutnya, dia menyelesaikan dua program pascasarjana di Hawaii Pacific University, yakni master of business administration dan master of arts in global leadership pada 2003.