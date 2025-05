TEMPO.CO, Jakarta - Ingin terlihat cantik dan bugar tentu dambaan semua wanita. Tapi, salah pilih obat bisa berbahaya. Kebanyakan obat-obat berbahaya yang sering dikonsumsi wanita murah harganya dan mudah dicari via media online.



Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) hari ini, Senin, 30 November 2015, mengumumkan daftar obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung bahan kimia obat (BKO). "Mereka merasakan khasiatnya, persepsinya obat tersebut aman ditambah harga terjangkau," kata Kepala BPOM Roy Alexander Sparringa di Balai Kartini, Jakarta hari ini.



Tahun ini, hingga November, terdapat 54 obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang sebagian juga dikonsumsi oleh kaum hawa, antara lain Plus Herbal Slip dan Potre Koneng. BPOM juga mendapati 30 jenis kosmetik, selama setahun sejak Oktober 2014 sampai September 2015, yang mengandung bahan berbahaya. Bahan berbahaya itu pewarna Merah K3 dan Merah K10 (Rhodamin B), Asam Retinoat, Merkuri, dan Hidrokinon.

Maka berhati-hatilah dalam mengonsumsi obat-obatan dan kosmetika. Demikian daftar 54 obat tradisional dan 30 jenis kosmetik berbahaya bagi para wanita:

Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat

1. Jiangsuan Zhitong Capsule

2. Amutik cairan obat dalam

3. Mahabbah Kapsul

4. Pegal Linu cap Kuda Balap cairan obat dalam

5. Pegal Linu cap Tunjung Biru cairan obat dalam

6. Pegal Linu Husada cairan obat dalam

7. Remak cairan obat dalam

8. Asam Urat + Flu Tulang Gingseng Plus

9. Asmat

10. Asmulin Serbuk

11. Borneo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat

12. Buah Merah Asam Urat Flu Tulang

13. Buah Rosela

14. Bunga Sakti Plus Sirih Merah

15. Bunga Teratai

16. Cap Payung Super Ramuan Tradisional Madura diracik sempurna dan halal oleh K. Sa'um/ H. Murais

17. Daun Encok

18. Daun Madu

19. Daun Sambung Nyowo

20. Duta Sehat Kapsul

21. Ekstrak Kapsul Pace-G

22. Extra Binahong

23. Extra Murinda

24. Ekstrak Kapsul Tujuh Daun

25. Fung She Gu Tong Wan

26. Gingseng Kianpi Capsule

27. Gingseng Kianpi Pil

28. Jamu Asam Urat ++ Akut Menahun

29. Jamu Asam Urat dan Pengapuran

30. Jamu Tradisional Pegal Linu Cap Madu Manggis

31. Jianbu Huqian Wan32. Kapsul Asam Urat Laba-laba

33. King Cobra

34. Kuda Hitam Serbuk

35. Laba-laba Jamu Asam Urat

36. Leaves God Gingseng

37. New Bintang-bintang Tangkur Cobra

38. Plus Herbal Slim

39. Potre Koneng

40. Power Dragon Kapsul

41. Raja Tawon Cairan Obat Dalam

42. Sesak Nafas + Batuk Asthma Gingseng Plus

43. Seven Leave Gingseng

44. Shing Bee Bebas Nyeri Lambung

45. Simurat 99

46. Seledri Mahkota Dewa

47. Tabib Guna Gemuk Sehat Sempurna

48. Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng

49. Tongkat Naga Kapsul

50. Top Jaya Sakti Gemuk Sehat

51. Osagi Obat Sakit Gigi

52. Jamu Lotus

53. Jipin Srigala Biru (Jipin Lang Yi Hao)

54. Magic Penis

30 Kosmetik Memakai Bahan Kimia Berbahaya



1. MUKKA 12 Colors Eye Shadow 02, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K10.

2. MUKKA Blush On 02, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K10.

3. MUKKA Blush On 03, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K10.

4. MUKKA 6 Colors Eyeshadow 01, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K10.

5. MUKKA Blush On 01, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K10.

6. MUKKA Blush On 04, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K10.

7. MUKKA Lip Gloss 05, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K10.

8. MUKKA Lip Gloss 09, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K10.

9. MUKKA Eyepalette, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K10.

10. MUKKA Lip Gloss 10, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K10.

11. MUKKA 6 Colors Eyeshadow 02, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K10.

12. BEAUVRYS Color Cream 5/5, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K10.

13. DALTON Whitening Care System Essence Concentre, Kandungan berbahaya yang terkandung Hidrokinon.

14. SENSWELL Summer Floral Body Lotion, Kandungan berbahaya yang terkandung Hidrokinon.

15. RENY Lipstick 02, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K3.

16. RENY Lipstick 03, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K3.

17. RENY Lipstick 04, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K3.

18. RENY Lipstick 05, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K3.

19. RENY Lipstick 06, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K3.

20. RENY Lipstick 07, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K3.

21. RENY Lipstick 08, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K3.

22. RENY Lipstick 09, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K3.

23. RENY Lipstick 10, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K3.

24. RENY Lipstick 11, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K3.

25. RENY Lipstick 12, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K3.

26. AVIONE Ls Excelent 793 Sun Kissed Coral, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K3.

27. AVIONE Lipstics Xp 313, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K3.

28. AVIONE Glamour Lipstick Red River 202, Kandungan berbahaya yang terkandung Pewarna Merah K3.

29. DEST SKIN Cream malam Gold, Kandungan berbahaya yang terkandung Asam Retinoat.

30. BEEN PINK Whitening Night Cream, Kandungan berbahaya yang terkandung Merkuri.

AHMAD FAIZ IBNU SANI | ARIEF HIDAYAT



