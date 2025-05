Wapres India Akan Bertemu JK Bahas Energi Terbarukan

TEMPO.CO, Padang - Wakil Presiden India Mohammad Hamid Ansari berencana melakukan kunjungan kerja ke Indonesia, November 2015. Ansari akan membahas energi terbarukan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.



Kedatangan Wakil Presiden India ini dibicarakan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Republik India, Vijay Kumar Singh di sela-sela pertemuan Indian Ocean Rim Association (IORA) di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat 23 Oktober 2015.



Menlu Retno mengatakan Wakil Presiden India Ansari berkunjung ke Indonesia pada 1-4 November 2015. Ansari dijadwalkan bertemu dengan Jusuf Kalla untuk membahas langkah peningkatan kerja sama bilateral kedua negara. "Beberapa kerja sama konkrit yang dibahas adalah MoU on Renewable Energy."



Selain itu, kedua wapres juga membahas tentang kera sama pertukaran budaya. Kemudian Wapres Ansari akan menghadiri Indonesia dan India Business Forum dan memberikan public lecture.



Dalam pertemuan bilateral antara Indinesia dan India di Kota Padang itu, kedua Menlu juga bertukar pandangan tentang Indonesia-India Eminent Person's Group (II-EPG) yang akan diselenggarakan di Indonesia akhir tahun 2015 ini. II-EPG ini akan dihadiri para tokoh kedua negara tersebut. Tokoh Indonesia yang akan hadir di forum itu adalah, Dino Patti Djalal, Medyatama Suryodiningrat, Sinta Widjadja Kamdani, Wiendu Nuryanti dan I Made Andi Arsana.



"Kita juga membahas tentang rencana pemberian bebas visa India untuk WNI dan rencana Garuda Indoesia untuk membuka jalur baru ke India dalam waktu dekat ini," ujar Retno.



India merupakan salah satu negara mitra strategis Indonesia. Total nilai perdagangan pada 2014 mencapai US$ 16,20 miliar dengan investasi sebesar US$ 37,1 juta pada 137 proyek. Sementara, jumlah wisatawan India ke Indonesia mencapai 217 ribu orang setiap tahunnya.



