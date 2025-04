Warga Austria Minati Keindahan Bali

TEMPO.CO, Wina – Masyarakat Austria tampak terpukau dengan keindahan wisata, budaya, kesenian tari dan musik khas Bali yang ditampilkan pada kegiatan promosi wisata bertajuk “One Moment in Bali: Journey to Paradise” di Wina, Austria, Selasa, 6 Juni 2017 malam waktu setempat.



Bertempat di Porgy and Bess, salah satu klub jazz ternama di Kota Wina, Balawan and Friends yang merupakan musisi asal Bali turut menggelar konser tunggal untuk mendukung promosi wisata tersebut.



“Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, salah satunya adalah sektor pariwisata,” ujar Duta Besar RI untuk Austria Darmansjah Djumala, dalam keterangan persnya, Rabu, 7 Juni 2017.



Menurutnya, Perwakilan RI sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia di luar negeri, mengemban tugas untuk mempromosikan Indonesia ke berbagai khalayak di luar negeri.



“Promosi wisata merupakan salah satu bagian penting dari upaya tersebut, khusunya dengan ditetapkannya target kunjungan wisatawan sebesar 20 juta orang pada tahun 2019,” jelasnya lagi.



Lebih lanjut, Darmansjah mengatakan kegiatan promosi Bali di Wina, Austria, tersebut merupakan bagian dari upaya membumikan diplomasi Indonesia di luar negeri, agar memberi manfaat langsung bagi rakyat. Salah satunya dengan terus mencari peluang kerja sama dan mendorong potensi yang dimiliki oleh Indonesia ke pasar Austria.



Dari sisi jumlah, kunjungan wisatawan asal Austria masih memiliki banyak peluang untuk terus dikembangkan. Data imigrasi menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, angka pertumbuhan wisatawan Austria selalu berada di atas 10 persen per tahun.



Ciri khas wisatawan asal Austria adalah pilihan menginap yang hampir selalu di hotel berbintang 5 dengan lama tinggal di atas 2 minggu. Wisatawan Austria juga mayoritas mengunjungi Bali, dan kemudian menjelajah berbagai wilayah Indonesia dari Bali.



Dalam berbagai pameran wisata yang diikuti oleh KBRI Wina, destinasi lain yang juga diminati oleh wisatawan Austria adalah Borobudur, Pulau Komodo, dan kawasan Raja Ampat.



Selain dimeriahkan oleh penampilan dari Balawan, kegiatan promosi tersebut juga menghadirkan produk unggulan asal bali, yaitu Kopi Bali yang diimpor langsung oleh Pelage Coffee. Pengunjung juga disuguhi berbagai makanan khas Indonesia yang disiapkan oleh KBRI Wina.



Kegiatan promosi tersebut dihadiri oleh lebih dari 150 orang yang berasal dari lebih dari 80 perusahaan yang bergerak di bidang tour and travel, kalangan jurnalis dan blogger, serta kalangan industri makanan dan minuman

