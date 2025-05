Warren Buffett Beli Saham Rupert Murdoch di 21st Century Fox

TEMPO.CO, Washington D.C. - Berkshire Hathaway, perusahaan investasi milik Warren Buffett, meningkatkan kepemilikan sahamnya di 21st Century Fox, milik Rupert Murdoch, sebesar 1,01 persen.



Dalam laporan kuartalannya ke Securities and Exchange Commission, Selasa, 17 Februari 2015, waktu setempat, Berkshire melaporkan bahwa perseroan telah membeli 4,7 juta lembar saham di perusahaan milik Rupert Murdoch itu pada kuartal IV 2014.



Selain penambahan saham Berkshire di Fox, tahun lalu Berkshire juga telah meningkatkan kepemilikan sahamnya di perusahaan televisi kabel Charter Communications. Begitu juga Berkshire telah meningkatkan kepemilikan sahamnya di perusahaan televisi satelit, DirectTV, Viacom, dan Liberty Global.



SEC juga mencatat Berkshire pun menambah kepemilikan sahamnya di perusahaan peralatan konstruksi dan agrikultur, Deere & Co., yakni dari 7,6 juta saham menjadi 17,1 juta saham. Harga saham Deere langsung melonjak sekitar 1 persen begitu mengetahui kabar berita penambahan investasi Berkshire tersebut.



Sementara itu, Berkshire juga melikuidasi atau melepaskan saham senilai US$ 4 miliar di perusahaan energi raksasa, Exxon Mobil, pada kuartal IV. Seperti dikutip dari The Wall Street Journal, perusahaan milik Buffett melepaskan sekitar 41 juta lembar saham Exxon setelah mulai berinvestasi di perusahaan energi itu sejak dua tahun lalu.



Exxon merupakan perusahaan minyak terbesar di Amerika Serikat. Namun, harga saham perusahaan itu terus turun lebih dari 9 persen sejak musim panas lalu sebagai dampak dari anjloknya harga minyak mentah di pasar dunia.



Warren Edward Buffett, 85 tahun, merupakan pebisnis dan filantropis asal Amerika Serikat. Buffett, yang lahir pada 30 Agustus 1930 di Omaha, Nebraska, sering disebut juga sebagai Wizard of Omaha atau Oracle of Omaha atau the Sage of Omaha.



Buffett memulai investasinya pada usia 11 tahun dan menjalankan bisnis kecil-kecilan pada usia 13 tahun. Pada usianya yang ke-16, Buffett mengambil studi bisnis di University of Pennsylvania. Dua tahun di sini, dia kemudian pindah ke University of Nebraska untuk menyelesaikan gelar sarjananya. Pada usianya yang ke-20, Buffett sudah berhasil mengumpulkan kekayaan US$ 10 ribu dari bisnis kecil-kecilan di masa kanak-kanaknya.



Buffett mengambil jenjang kesarjanaan yang lebih tinggi lagi di Columbia University dan pada 1956 mendirikan perusahaan Buffett Partnership di Omaha yang meraih sukses besar.



Menurut majalah Forbes, kekayaan Buffett mencapai US$ 73,3 miliar atau hampir Rp 880 triliun jika dihitung dengan Rp 12 ribu per dolar AS. Pada 2006, Buffett sudah mengumumkan bahwa ia menyumbangkan sebagian besar dari keuntungannya untuk kegiatan amal, kegiatan amal terbesar yang pernah diberikan sepanjang sejarah di Amerika Serikat.



