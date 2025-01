Whoosh Tambah Jadwal Jadi 62 Perjalanan per Hari Mulai 1 Februari 2025

“Sejak beroperasi pada Oktober 2023, KCIC terus menambah jadwal reguler secara bertahap. Awalnya, Whoosh hanya beroperasi dengan 14 perjalanan reguler per hari. Jumlah tersebut meningkat menjadi 28 perjalanan per hari pada November 2023, 40 perjalanan per hari pada Desember 2023, dan 48 perjalanan per hari sejak Mei 2024. Mulai Februari 2025, jadwal perjalanan akan diperbanyak menjadi 62 perjalanan per hari,” katanya dalam keterangan resmi pada Sabtu, 18 Januari 2025.