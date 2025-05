Wisata Halloween, Menginap Semalam di Kastil Drakula Rumania

TEMPO.CO, Jakarta - Peraturan di kastil Count Dracula itu tertulis dengan jelas. "Tidak boleh ada bawang putih atau barang berbau bawang putih, termasuk parfum". Tulisan ini untuk seolah-olah ingin memastikan bahwa tamu malam Halloween di kastil itu tidak bisa menghidari vampir.



Pada 31 Oktober, dua orang akan diizinkan menginap di peti berlapis beludru di tempat pengasingan ruang bawah tanah. Peti itu adalah tempat tidur sang bangsawan drakula. Tamu kastil Carpathian akan menghabiskan malam di tempat itu sendiri. Demikian tawaran yang diberikan penginapan Airbnb.



Perusahaan itu meluncurkan kontes promosi via Airbnb pada Senin, 17 Oktober 2016 untuk memilih tamu pertama kastil itu. Ini adalah yang pertama kali sejak rezim komunis Rumania --pasca Perang Dunia II-- mengusir sang pemilik, keluarga kerajaan Habsburg, hampir 70 tahun lalu.



Tahun 2006, pemerintahan demokratik yang menggantikan penguasa komunis, berupaya memulihkan benteng Bran. Benteng yang didirikan abad ke-14 oleh keluarga Habsburg itu selama ini dikenal sebagai Kastil Drakula. Benteng berada di hutan perbukitan di pegunungan Carpathia. Kastil itu sekarang menjadi museum dan tujuan wisata utama di Rumania yang menjadi salah satu anggota Uni Eropa.



Kastil itu tidak pernah menjadi bagian dari novel "Dracula" karya Bram Stoker. Padhaal penguasa Rumania abad 15 yang terkenal kejam, Vlad Tepes (Vlad the Impaler), yang kehidupannya menginspirasi buku itu, kemungkinan pernah menginjakkan kaki di sana.



Vlad terkenal kejam. Dia biasa menusuk orang Turki dan pencuri dengan pasak kayu, tapi dia bukan vampir dan vampir bukan bagian dari takhyul Rumania itu.



Airbnb mengatakan dua orang yang menang akan masuk ke kastil melalui labirin gelap untuk menemukan jalan rahasia ke ruang makan utama. Di sana, makan malam sudah disajikan dengan cara tradisional seperti yang digambarkan dalam novel Bram Stoker: "daging curian berdarah dan ayam paprika hangat."



"Kastil Bran adalah tempat legenda Drakula lahir, dan saya punya banyak cerita saat memandu tamu melalui jalan rahasia ke kastil untuk mengungkap banyak misteri," kata Darce Stoker, keturunan Bram Stoker, yang akan berperan sebagai Jonathan Harker, karakter dalam novel.



Menara benteng abad ke-14 yang dibangun untuk melindungi kota terdekat Brasov dari serangan Ottoman Turki, dan lingkungan sekitarnya yang menyeramkan, ideal untuk latar film horor, membuat bangunan itu terkenal, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.



ANTARA