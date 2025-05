Yakin Kesepakatan OPEC Tercapai, Harga Minyak Melonjak

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak mentah menguat di awal perdagangan pekan ini, Senin, 21 November 2016. Adapun harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember menguat 1,05 persen ke posisi US$ 46,17 per barel di New York Mercantile Exchange pada pukul 6.41 WIB.



Sementara itu, minyak Brent untuk pengiriman Januari menguat 1,32 persen ke level US$ 47,48 per barel di ICE Futures Europe exchange yang berbasis di London pada pk. 06.34 WIB.



Pekan lalu, minyak mentah menguat setelah anggota OPEC, Aljazair, meyakini tercapainya kesepakatan pembatasan produksi pada pertemuan dengan Rusia. Pada penutupan perdagangan akhir pekan, minyak West Texas Intermediate (WTI) naik 0,27 poin ke US$ 45,69 per barel, sedangkan minyak Brent meningkat 0,37 poin atau 0,8 persen ke US$ 46,86 per barel.



Sebelumnya, Menteri Energi Aljazair Noureddine Boutarfa menyatakan optimismenya bahwa kesepakatan akan tercapai setelah diskusi antara Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan Rusia di Doha pada akhir November ini.



Menteri Energi Rusia Alexander Novak mengatakan konsensus muncul, dan negaranya sedang mempertimbangkan pembekuan produksi dalam enam bulan. "Harapannya adalah OPEC akan memberikan hasil," kata Bill O'Grady, Kepala Strategi Pasar Confluence Investment Management seperti dikutip Bloomberg, Sabtu pekan lalu.



BISNIS.COM



KOREKSI: Judul berita ini sudah diubah pada Senin ( 21 November 2016) untuk meralat kekeliruan penulisan judul. Redaksi mohon maaf atas kesalahan ini. Terimakasih