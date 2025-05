TEMPO.CO, Jakarta - Tingkat paritas tengah nilai tukar mata uang Cina, renminbi atau yuan, menguat enam basis poin menjadi 6,3402 terhadap dolar Amerika Serikat pada Kamis, 15 Oktober 2015, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing Cina.



Di pasar spot valuta asing Cina, yuan diperbolehkan naik atau turun sebesar 2 persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan.



Bank sentral Cina, Peoples Bank of China (PBoC), mereformasi sistem pembentukan nilai tukar pada 11 Agustus 2015 menjadi lebih mencerminkan perkembangan pasar dalam nilai tukar yuan terhadap dolar AS.



Tingkat paritas tengah yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang dari harga yang ditawarkan pelaku pasar sebelum pembukaan pasar setiap hari kerja serta mengacu pada tingkat penutupan hari sebelumnya terkait dengan kondisi penawaran dan permintaan serta pergerakan mata uang utama.



ANTARA