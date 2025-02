6 Makanan yang Bisa Membuat Susah Tidur

Makanan pedas dapat menyebabkan refluks asam dan meningkatkan suhu tubuh yang keduanya dapat mengganggu tidur. Hal ini disampaikan Ruchir P. Patel, seorang direktur medis dari The Insomnia and Sleep Institute of Arizona. “Makan makanan pedas menjelang tidur dapat menyebabkan refluks asam lambung, yang dapat memicu otak untuk terbangun secara berlebihan,” kata dia seperti dikutip dari Huff Post.