10 Cabang Olahraga ini Terbukti Paling Sehat

TEMPO.CO, Jakarta - Olahraga merupakan kegiatan dengan sejuta manfaat, salah satunya menjaga tubuh kita tetap sehat dan bugar. Walau membuat bugar, ada pula beberapa cabang olahraga yang memiliki risiko tinggi seperti cedera serius atau terkena benturan. Berikut ini adalah 10 cabang olahraga yang memiliki risiko rendah cedera serius, serta tetap memberi hasil tinggi pada kesehatan fisik juga mental.



Berenang

Sudah tidak diragukan lagi bahwa berenang sangat bermanfaat untuk melatih jantung. Manfaat lainnya adalah meningkatkan kapasitas paru-paru, membangun otot, dan membakar kalori berlebih. Olahraga ini juga membuat Anda memiliki berat badan seimbang serta mampu mengurangi stress. Baca: Bugar di Usia Matang? Triawan Munaf Push Up dan Sit Up 200 Kali



Tenis

Bermain tenis dalam satu jam dapat membakar 600 kalori. Kegiatan tersebut setara dengan joging dan bersepeda sebagai salah satu kegiatan aerobik terbaik. Semua sprint kecil, dan teknik teknik dalam tenis juga menyalurkan kekuatan Anda dan meminta Anda untuk menggunakan energi dalam ledakan singkat namun kuat.



Petenis Simona Halep saat bertanding melawan Samantha Stosur dalam Turnamen Perancis Terbuka di Roland Garros, Paris, 24 Mei 2010. Pada 2009, Halep melakukan operasi untuk memperkecilkan payudaranya hingga berubah dari ukuran bra berukuran 34DD menjadi 34C. AFP PHOTO/BERTRAND GUAY



Mendayung

Manfaat mendayung hampir tak ada habisnya, antara lain menurunkan berat badan yang efektif, risiko cedera yang rendah, dan peningkatan kekuatan otot. Mendayung dapat dilakukan dengan mesin dayung, atau, setelah beberapa latihan mendayung, di luar rumah. Baca: 3 Resep Olahraga Maksimal Tanpa Lama



Squash

Forbes telah menyebut squash sebagai olahraga nomer 1 di dunia selama bertahun-tahun dan berturut-turut. Olahraga ini membakar kalori, meningkatkan kebugaran aerobik, meningkatkan fleksibilitas, mengembangkan kekuatan dan kemampuan, dan meningkatkan koordinasi tangan-mata.



Basket

Basket bukan sekedar olahraga yang sangat melelahkan untuk dimainkan, tapi juga memperkuat kesehatan Anda di berbagai tingkatan. Penelitian kami menunjukkan bahwa bermain basket dapat meningkatkan kesadaran spasial, mendorong kemampuan dalam mengambil keputusan, mengurangi stres, memperkuat koordinasi, dan mengembangkan kepercayaan diri. Untuk setiap jam permainan bola basket yang kompetitif, seseorang dengan berat 165 pon dapat membakar sekitar 600 kalori, sementara orang dengan berat 250 pon dapat membakar 900 kalori.



Bersepeda

Musim khusus untuk bersepeda berlangsung selama bulan Mei dan Juni di mana jutaan acara dan balapan diadakan setiap tahun di seluruh dunia. Anda tidak perlu memenangkan perlombaan untuk melakukan olahraga hebat ini. Bersepeda merupakan olahraga yang menyenangkan dan dapat dilakukan dimana saja. Olahraga ini berdampak rendah untuk membakar kalori yang serius, dan uniknya dapat membuat otak Anda lebih kuat. Sebuah penelitian membuktikan setelah hanya tiga bulan, orang yang bersepeda memiliki volume otak tiga tahun lebih muda.



Peserta mengendarai sepeda yang menggunakan cahaya dari glow sticks dalam acara Sepeda Malam Hari di Vancouver, 16 September 2017. Acara ini diikuti 5.000 peserta yang mengendarai sepanjang 10km. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)



Ski Lintas Alam

Ski Nordik, olahraga ski yang dilakukan memakai papan ski yang tidak menjepit sepatu bot pada bagian tumit, membakar lebih banyak kalori daripada olahraga lainnya. Kalori yang terbakar bisa mencapai 1.122 kalori per jam untuk pendakian gunung yang kuat. Pemain ski juga sekitar 40 persen lebih bugar daripada individu yang sehat secara fisik. Ini menunjukkan bahwa latihan tubuh lengkap yang disediakan oleh ski lintas alam sangat efektif. Baca: 5 Olahraga Pilihan untuk Usia 50 Tahun ke Atas



Berlari

Berlari bukan hanya olahraga bagi para pemuda. Orang yang berlari secara teratur lebih kecil mengalami risiko kehilangan massa tulang dan otot daripada yang tidak berlari secara teratur atau sama sekali. Tulang tumbuh dan menjadi lebih kuat dengan merespon tuntutan fisik. Kegiatan ini juga bagus untuk mental dan kesehatan fisiologis secara keseluruhan. Selain itu, berlari juga menyebabkan pelepasan endorfin yang menimbulkan perasaan senang dan berenergi.



Voli

Voli disebut sebagai olahraga paling sehat karena meningkatkan tingkat metabolisme, membangun ketangkasan, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan mood. Olahraga ini juga membakar banyak kalori. Harvard Medical School melaporkan, seseorang dapat membakar antara 90 hingga 133 kalori selama permainan setengah jam voli non-kompetitif non-pantai, tergantung pada berat badan seseorang. Sementara permainan olahraga voli yang kompetitif membakar antara 120 sampai 178 kalori.



Pebola voli putra Indonesia Ramzil Huda (kanan) mencoba melepaskan smes yang diblok oleh pebola voli Thailand N. Kissada (kiri) dan C Saranchit pada final bola voli SEA Games XXIX Kuala Lumpur di MITEC, Kuala Lumpur, Malaysia, 27 Agustus 2017. Tim bola voli Indonesia meraih medali perak setelah kalah dengan Thailand dengan skor 1-3 (16-25, 22-25, 25-20, 20-25). ANTARA FOTO



Senam

Senam menuntut atlet untuk menjadi fleksibel, kuat, dan selalu dalam kondisi prima. Setiap kali pesenam masuk ke gym, mereka diminta untuk menggunakan semua fasilitas mental dan fisik untuk memenangkan persaingan. Olahraga senam tidak hanya menawarkan keuntungan fisik, namun dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus mental. Senam memungkinkan anak-anak untuk berpikir sendiri, merangsang imajinasi mereka dan memecahkan masalah dengan baik.