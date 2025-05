TEMPO.CO, Jakarta - Anjing adalah binatang yang dianggap paling setia kepada tuan nya. Hampir setiap keluarga kecil yang bahagia memiliki seekor atau lebih anjing peliharaan yang dijadikan teman bermain keluarga dan sekaligus penjaga keamanan.



Berikut ini adalah beberapa fakta unik tentang anjing yang di-posting William Hartston di Express pada 11 Maret 2015.



1. Nama anjing yang paling populer di Inggris adalah Max untuk jantan dan Bella bagi betina.

2. Pada 2008, anjing polisi di Duesseldorf, Jerman, diberi sepatu plastik untuk melindungi kaki mereka dari pecahan kaca.

3. Anjing kepiting Launce di The Two Gentlemen of Verona adalah satu-satunya anjing yang dibutuhkan untuk tampil di atas panggung Shakespeare.

4. Penelitian menunjukkan anjing di Inggris paling mungkin menggigit orang ketika ada bulan purnama.

5. Kartunis Charles Addams, dari keluarga Addams yang terkenal, menikah dengan istri ketiganya di sebuah kuburan anjing.

6. Anjing jenis St Bernard berasal dari nama St Bernard dari Montjoux (923-1008), santo pelindung pemain ski dan pendaki gunung yang mendirikan penampungan untuk pendaki dan dikatakan telah mengusir perampok Alpen.

7. Alexander Agung menamai sebuah kota dengan nama anjing kesayangannya, Peritas.

8. Peritas adalah salah satu generasi Mollosian yang telah punah, semacam Rottweiler raksasa. Binatang peliharaan Alexander itu dikatakan telah memenangi pertarungan melawan singa dan gajah.

9.Canary Islands artinya pulau anjing, bukan pulau kenari.

10. Kamus Oxford mendefinisikan “puppy-water”--istilah yang sempat digunakan sebagai salah satu kosmetik--sebagai air kencing anak anjing.



EXPRESS | MECHOS DE LAROCHA