10 Jenis Ponsel Paling Dicari di Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Dari tujuan awalnya sebagai alat komunikasi jarak jauh, ponsel saat ini telah menjadi bukan lagi sekadar alat komunikasi. Ponsel memuat beragam aplikasi yang diyakini dapat membantu setiap penggunanya dapat melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Tentu juga ponsel telah menjadi alat mencitrakan diri, mengukur status sosial seseorang.



Tahun demi tahun semakin banyak produsen yang menciptakan alat pintar ini dengan berbagai inovasi. Dan berikut ini adalah 10 ponsel dengan segala keunggulan dan kekurangannya yang paling dicari di dunia saat ini.



10. iPhone 6 - Apa yang membuat iPhone 6 begitu sukses adalah kombinasi dari kesederhanaan - mudah digunakan - dengan fungsi yang cukup canggih, desain yang cantik dan menyenangkan. iPhone 6 memiliki layar sekitar 4,7 inci lebih dari ukuran layar seri 5s yang lebih besar, berdampak pada meningkatnya daya tahan baterai dan tubuh yang lebih ramping dari sebelumnya.



9. LG G3 - Gaya adalah jualan andalan baru dari ponsel-ponsel Android - membuatnya semakin sulit untuk membedakan antara fungsi utama yang terdapat di Samsung, HTC dan merek utama lainnya. Untuk alasan itu saja, LG G3 layak mendapat pujian yang tinggi. Ponsel ini dibuat sebagai produk terbaru HTC One dan dengan gaya yang lebih berbeda dari Samsung S5. Ponsel ini punya kamera luar biasa, dan tampak sangat cantik saat berada dalam genggaman.



8. Samsung Galaxy S5 - Keunggulan ponsel ini ada pada kamera 16 MP sebagai fitur utamanya. Dengan rentang dinamis yang tinggi, ponsel ini dapat menghasilkan gambar yang brilian secara konsisten, cahaya yang berkedip-dan Anda pasti merindukan kemampuan auto-fokusnya. Samsung juga telah bekerja meningkatkan kehandalan dan kegunaan telepon ini dari S4 pendahulunya, dengan meningkatkan daya tahannya terhadap debu dan air.



7. HTC One (M8) - HTC secara luas dianggap sebagai ponsel Android dengan desain terbaik di pasar - konstruksi 'all-logamnya' memiliki kelas tersendiri yang masih secara konsisten diperjuangkan oleh produsen-produsen lain untuk mengadakannya. Kamera, sayangnya adalah pengecualian, meskipun banyak klaim menggembar-gemborkan ponsel ini menggunakan ultrapixels bukan megapixel tua polos.



6. iPhone 6 Plus - Jika ada keluhan yang tetap tentang iPhone, maka itu adalah masa pakai baterai. Jika ada kecenderungan yang tetap pada ponsel secara keseluruhan, maka itu adalah layarnya yang lebih besar. Dengan iPhone 6 Plus, Apple mencoba menngatasi kedua hal tersebut, dan menunjukkan bahwa ponsel ini mampu mendapatkan kembali waktunya untuk bertahan hidup dan pasti dapat digunakan oleh 'orang-orang besar'.



5. Nexus 5 - ponsel Nexus adalah perangkat Google, dibuat bersamaan dengan HTC, LG, Samsung dan lain-lain, bertujuan untuk mendorong batas-batas yang dapat dicapai Android juga menyatukan perangkat keras dan perangkat lunak. Dan dengan adanya ponsel baru Nexus 5, Google adalah untuk pertama kalinya menangani kedua masalah ponsel jenis ini, yakni masalah pembayaran selular telepon, versi baru dari software Android yang bisa menawarkan performa terbaik bahkan pada ponsel yang lebih lambat.



4. Sony Xperia Z3 - Inilah ponsel tahan air dan tahan debu, selain itu kelebihan ponsel Sony Xperia terbaru ini adalah pada desainnya. Tapi keunggulan yang paling nyata adalah upaya mereka dalam mengambil bagian-bagian terbaik dari semua kerajaan(produk) Sony dan mengemasnya ke dalam satu telpon selular tunggal. Sehingga munculah ponsel dengan tampilan 'Triluminos' yang menyediakan layar yang luar biasa, ada suara resolusi tinggi dan ada 4K video yang luar biasa melalui kamera 20.7MP. Desain yang tepat, dengan sudut2nya dilapisi nilon membuat ponsel mahal ini tidak akan hancur saat Anda menjatuhkannya.



3. Samsung Galaxy Alpha - Ponsel logam Galaxy Alpha. Orang Korea Selatan mengatakan jika ponsel ini memang tidak cukup bisa diandalkan, tetapi bagi mereka itu adalah sebuah keindahan. Bahkan jika Anda bukanlah penggemar ponsel yang secara khusus tertarik pada logam di dalamnya, sulit untuk tidak bertanya-tanya apa yang membawa Samsung bisa bertahan begitu lama. Dengan layar 4,7 inci, Alpha lebih mudah ditangani daripada monster 5,5 inci seperti S5 dan Note 4. Ini adalah ponsel yang super tipis (6.7mm), sangat ringan (115g) dan umumnya digunakan dengan satu tangan.



2. Moto G - Moto G adalah ponsel plastik kuat dengan layar 4,5 inci. Ponsel ini menjadi versi terbaru dari Android yang paling banyak beredar di pasaran. Sejauh ini, bukanlah sesuatu yang menarik jika Anda berada di pasar untuk membeli Galaxy S4 atau HTC One. Memiliki ponsel ini dianggap berbanding lurus dengan selera dan gaya saat ini.



1.Lumia 930 - Kamera Lumia 930 dipercaya adalah yang terbaik. Kamera 20MP itu mengkerdilkan hampir setiap saingan lainnya. layar OLEDnya yang biasa mampu memberikan warna sudut yang tajam dan menaungi kontras yang mendalam. Bingkai logam dan polikarbonatnya kembali menampilkan bobot yang meyakinkan. Ponsel ini dikecewakan sedikit tampilan depan Windowsnya yang kaku dan agak lambat dan terbatasnya sejumlah aplikasi, tetapi tidak ada keraguan itu adalah ponsel yang sangat baik, dan ponsel Windows ini adalah yang paling mengesankan untuk dimiliki.



1EARTHNEWS.COM | MECHOS DE LAROCHA