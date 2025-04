10 Khasiat Buah Srikaya, Awas Jangan Makan Biji Hitamnya

TEMPO.CO, Jakarta - Buah srikaya atau apple custard adalah buah yang menakjubkan dan banyak disukai orang.



Buah srikaya ini di India disebut sitafal. Srikaya adalah buah tropis yang termasuk dalam keluarga Annonacea. Bentuk buah bervariasi dan bisa miring, bulat, tidak beraturan, berbentuk hati atau bulat.



Apapun bentuknya, ia memiliki daging bertekstur putih, lembut dan bertekstur halus, dikelilingi oleh biji dan memiliki rasa yang sangat manis dan lezat. Pastikan Anda tidak mengkonsumsi biji hitam dan mengkilap, karena dianggap sedikit beracun.



Srikaya mengandung antioksidan dan vitamin C, yang bisa membantu menyingkirkan radikal bebas dari tubuh. Buah ini juga kaya sumber kalsium, zat besi, potasium, niasin, vitamin A, serat dan magnesium.



Srikaya mengandung kalori tinggi dan gula alami, sehingga bisa menjadi makanan ringan yang sangat sehat dan bergizi. Srikaya bisa dikonsumsi dalam bentuk smoothies, jus, makanan pencuci mulut dan es krim.



Anda akan takjub saat mengetahui manfaat kesehatan dari srikaya. Buah ini sangat bagus untuk kesehatan jantung, kulit, rambut, menjaga tekanan darah normal dan tulang sehat. Srikaya juga bisa membantu menyembuhkan masalah terkait gusi.



Daun buah ini juga bermanfaat dalam pengobatan kanker dan kulit kayu digunakan untuk mengobati sakit gigi dan nyeri gusi.



Berikut 10 manfaat buah srikaya untuk kesehatan :

Buah srikaya. ANTARA/Seno S.



1. Mencegah Asma

Jumlah Vitamin B6 yang tinggi pada srikaya membantu mengurangi peradangan bronkial. Hal ini akan mencegah Anda dari serangan asma.



2. Mencegah Serangan Jantung

Beberapa kebiasaan makanan tidak sehat dan makanan cepat saji dapat melemahkan kesehatan Anda, mengakibatkan penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi hati Anda dan tetap sehat.



Srikaya bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Kandungan magnesium pada srikaya melindungi jantung dari serangan jantung dan juga dapat membantu mengendurkan otot. Selain itu, vitamin B6 dalam srikaya dapat membantu mencegah koleksi homocystein, yang juga meminimalkan risiko penyakit jantung.



3. Mengurangi Resiko Diabetes

Diabetes adalah penyakit mematikan lainnya dan dianggap sebagai pembunuh utama di dunia. Dengan mengonsumsisrikaya, Anda bisa mencegah penyakit ini. Serat pada srikaya membantu menyerap kadar gula darah, yang pada gilirannya mengurangi risiko diabetes tipe II.



4. Membantu Pencernaan

Buah yang menakjubkan ini sangat membantu pencernaan dan juga sangat efektif mengobati gangguan pencernaan. Srikaya membantu mengeluarkan racun dari usus. Selain itu, masalah perut seperti gastritiskeasaman dan mulas berkurang dengan mengonsumsi srikaya.



Satu buah srikaya berukuran sedang mengandung sekitar 6 gram serat makanan, yang membantu meringankan sembelit. Srikaya kering dapat ditumbuk menjadi bubuk dan dapat dikonsumsi dengan air untuk menyembuhkan disentri dan diare.



5. Mengurangi Kolesterol

Niacin dan kandungan serat pada srikaya bisa menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol tinggi dalam tubuh. Hal ini juga mencegah penyerapan kolesterol di usus. Srikaya juga mencegah radikal bebas menyerang lipida.



6. Membantu Mengendalikan Tekanan Darah

Srikaya mengandung rasio natrium dan kalium yang seimbang, mengatur dan mengendalikan fluktuasi tekanan darah di dalam tubuh. Tingginya kadar magnesium pada buah ini bisa melemaskan otot-otot halus jantung dan menenangkan kram, sehingga mencegah serangan jantung dan stroke.



7. Membantu Mengobati Anemia

Srikaya berfungsi sebagai stimulan, ekspektoran, pendingin. Buah ini kaya kalori, tembaga dan zat besi sehingga menjadi makanan yang baik untuk penderita anemia. Tembaga dan zat besi merupakan unsur penting hemoglobin, oleh karena itu buah ini sangat dianjurkan bagi wanita hamil.



8. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Srikaya adalah sumber antioksidan alami yang sangat baik, Vitamin C terkenal dengan sifat anti-inflamasi dan kekebalannya. Upayakan buah ini pada menu makanan sehari-hari untuk ketahanan tubuh yang lebih baik terhadap agen infeksius. Ini menghilangkan radikal bebas berbahaya dari tubuh, mencegah berbagai penyakit dan penyakit.



9. Sumber Energi

Srikaya mengandung kalori, merangsang nafsu makan. Semakin banyak nafsu makan yang Anda miliki, semakin banyak makanan yang dapat Anda konsumsi dan tampaknya Anda menambah berat badan. Namun, bagi orang gemuk, dianjurkan untuk tidak memakan buah ini secara melimpah.



10. Baik untuk Penglihatan

Srikaya bermanfaat untuk membantu mengatasi masalah yang berkaitan dengan mata dan penglihatan yang lebih baik. Kandungan vitamin A dan C pada srikaya membuat buah ini sangat bermanfaat untuk penglihatan. Selanjutnya, riboflavin dan vitamin B2 membantu menghancurkan radikal bebas, yang pada gilirannya membantu mencegah masalah yang berkaitan dengan mata.