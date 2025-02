13 Menu Pembuka yang Sebaiknya Dihindari saat Makan di Restoran

Meski populer, mozzarella sticks termasuk pilihan buruk untuk dijadikan menu pembuka di restoran. Stik mozzarella umumnya mengandung 860 kalori per sajian, 44 gram lemak, dan 2.440 miligram sodium.

10. Sup

Hampir di semua tempat makan, sup selalu masuk dalam menu sajian. Tapi, Chef Paul Denamiel, kepala koki Le Rivage tidak menyarankannya dijadikan menu pembuka. "Kecuali jika itu adalah hidangan utama Anda, sup cenderung terlalu mengenyangkan dan berisiko menciprati baju Anda yang baru saja dicuci. Ditambah lagi, jujur saja, tidak ada cara elegan untuk menyantap sup," katanya.