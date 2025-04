20 Nama Anak yang Dilarang di Berbagai Belahan Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Orang tua memang memiliki hak untuk memberi nama anaknya sesuai keinginan mereka. Namun, tidak sedikit orang tua yang menyalahgunakan hak istimewanya tersebut untuk menamai anak-anaknya dengan nama aneh – mulai dari seorang anak perempuan yang diberi nama Viagra hingga anak laki-laki yang diberi nama Facebook.



Rusia bukan satu-satunya negara yang melarang penamaan anak dengan nama-nama tidak lazim seperti itu. Lebih jauh, Rusia melarang orang tua memberikan nama anak dengan menggunakan angka, judul maupun singkatan.



Di bawah ini merupakan daftar panjang negara-negara yang melarang penggunaan nama aneh pada anak-anak.



Di Portugal, pemerintah setempat melarang penggunaan nama Tom, Mona Lisa, Madonna, Charlotte dan nama lain yang merupakan kependekan dari nama yang sudah terdaftar. Tomás dapat digunakan namun tidak dengan Tom.



Nama lain yang juga tidak dapat digunakan di Portugal ialah Rihanna, Jimmy, Pablo dan Bryan. Nama yang terlalu agamais juga dilarang. Setidaknya, Portugal memiliki 82 halaman berisi nama-nama yang dilarang untuk dipergunakan.



Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnxkssqlbb11116 merupakan nama seorang anak. Pasangan asal Swedia melayangkan protes karena dilarang menggunakan nama tersebut untuk anak bungsunya. Pasangan tersebut mengaku nama tersebut dieja menjadi Albin, namun tetap saja pemerintah melarangnya.



Di negeri tersebut, para orang tua juga dilarang memberi nama Elvis dan Metallica. Menariknya, justru nama Google dan Lego laku keras dan digunakan sebagai nama tengah.



Sex fruit – Entah apa yang dipikirkan oleh pasangan di New Zealand ini. Pasangan asal New Zealand yang namanya tidak disebutkan dikecam keras oleh pemerintah setempat saat hendak menamai buah hatinya dengan nama sex fruit. Untungnya anak tersebut selamat dari hinaan yang akan dihadapinya seumur hidup jika benar-benar diberi nama demikian.



Circumcision – Sepasang orang tua ingin menamai anaknya demikian. Circumcision sendiri merupakan praktik pemotongan bagian kulup pada alat kelamin. Rasanya, hanya orang tua yang sudah tidak waras yang menamai anaknya demikian. Beruntung, pemerintah di Sonoro, Meksiko melarang hal tersebut.



@ - Sepasang kekasih di Cina ingin menamai anaknya dengan nama Wang @. Pemerintah Cina dengan tegas melarang penggunaan simbol dan angka untuk penamaan bayi. Pasangan yang bersikukuh menamai anaknya dengan simbol @ tersebut menjelaskan bahwa @ dibaca ai-ta dalam bahasa Cina, serupa dengan pelafalan “love him”. Apapun alasannya, tetap saja dilarang.



Woti – Sebuah nama yang sangat dilarang untuk digunakan di Malaysia. Penasaran apa arti Woti? Woti tidak lain merupakan cara melakukan hubungan intim.



Akuma – Dalam bahasa Jepang, akuma i berarti setan. Orang tua kerap menyebut anaknya yang sangat nakal dengan setan kecil, namun memberikan nama tersebut kepada anak Anda? Tentu tidak!



Viagra – Sepasang kekasih di Rusia berusaha menamai anak mereka dengan salah satu obat kuat yang digunakan para pria yang paling terkena di dunia, Viagra. Beruntungnya, pemerintah setempat selangkah lebih awal dan berhasil menghentikan usaha keduanya sebelum mendaftarkan nama tersebut.



. – Pada 2013 lalu, di New Zealand menambahkan . ke dalam daftar nama yang dilarang untuk dipergunakan. Apakah sulit menemukan sebuah nama? Mengapa sangat terobsesi dengan gramatika?



Gesher – Dalam surat Ibrani gesher berarti jembatan. Seorang ibu di Norwegia menghabiskan dua malam mendekam di dalam penjara karena menolak untuk mengganti nama bayinya.



Talula does The Hula from Hawaii – Bukan kalimat, melainkan nama seorang bayi. Sepasang kekasih liburan ke Hawaii dan sangat terpukau dengan keindahan pantai pasir putih dan tariannya. Hal baru itu menginspirasi keduanya untuk memberikan nama tersebut pada bayinya. Terima kasih kepada pemerintah New Zealand, bayi tersebut selamat dari penghinaan seumur hidup.



Escroto – Escroto merupakan kata dalam bahasa Spanyol yang berarti kemaluan, scrotum. Beruntung nama tersebut dilarang dipergunakan di Meksiko. Pemerintah Meksiko melarang lebih dari 60 nama serupa untuk menyelamatkan banyak bayi dari tindakan penindasan saat tumbuh besar.



Anus – Nama Anus dilarang dipergunakan di Denmark. Para orang tua disana membutuhkan semacam izin dari pemerintah untuk memilih nama anak. Dari sebuah daftar ada, ada sekitar tujuh ribu nama yang dapat dipilih oleh orang tua. Monkey dan Pluto juga dilarang. Namun, anda dapat menamai anak anda Fee yang berarti biaya.



Adolf Hitler – Nama diktator Nazi tersebut tidak hanya dilarang di Jerman, namun juga beberapa negara lain seperti Malaysia, Australia, Meksiko dan masih banyak lagi.



Fraise – Fraise berarti buah stroberi dalam bahasa Perancis, namun dilarang penggunaannya di negara Eropa. Begitu pula dengan Nutella. Jangan pernah menamai anak Anda dengan nama makanan favorit Anda!



Venerdi – Italia memang tidak seketat Swedia atau Portugal, namun saat ada orang tua yang menamai anaknya dengan nama Venerdi yang berarti Friday – Jumat, pengadilan langsung turun tangan dan menghentikan aksi tersebut.



Facebook – Salah satu nama yang dilarang penggunaannya di Meksiko. Kita semua tahu bahwa Facebook merupakan penemuan terbesar dan terbaik abad ini, namun tidak serta merta Anda dapat menamai anak Anda dengan nama tersebut. Lebih jauh lagi, bayangkan jika anak Anda tumbuh besar dan menggunakan Facebook.



Rihanna – Nama penyanyi pop Amerika tersebut dilarang di Portugal, sama halnya dengan Nirvana.



Lucifer – Nama lain dari setan tersebut juga dilarang di New Zealand, begitu pula dengan nama Christ.



Malika atau Amir - Keduanya merupakan nama raja dan ratu di Arab Saudi. Keduanya juga dilarang digunakan bersamaan dengan nama-nama kerajaan dan nama yang terlalu kebarat-baratan. Nama yang diasosiasikan dengan agama selain Islam pun ikut dilarang.





THE INDIAN EXPRESS | ESKANISA RAMADIANI