4 Hal yang Harus Diperhatikan Saat Berpesta Halloween

TEMPO.CO, New York - Hari Halloween yang jatuh pada hari ini biasanya sangat ditunggu anak anak. Ya, karena mereka akan memakai kostum unik dan bermain trick-or-treat sepanjang malam.



Di Amerika Serikat dan Kanada, trick-or-treat telah menjadi aktivitas Halloween yang populer sejak akhir 1950-an. Anak-anak dari segala usia berdandan dengan kostum dan melakukan perjalanan dari rumah ke rumah untuk menerima suguhan (biasanya permen) sebagai tanggapan atas seruan mereka "trick-or-treat!"



Maksud dari ungkapan itu adalah jika pemililk rumah memberikan ‘treat’ yang berarti suguhan, maka anak tersebut tidak akan melakukan ‘trick’ yang berarti kenakalan pada pemilik rumah. Namun, karena mereka masih anak anak maka para orang tua harus selalu memperhatikan hal-hal kecil dalam perayaan tersebut.



Berikut tips yang perlu diperhatikan agar anak-anak aman melakukan pesta halloween:



1.Menggunakan Atribut Imitasi

Pastikan atribut atribut dan kostum yang dipakai anak anak adalah tiruan atau imitasi dan bukan yang asli. Apalagi benda benda tajam seperti pisau, pedang, paku, dan lain sebagainya. Mereka juga harus lembut, pendek, fleksibel, dan aman untuk keselamatan semua orang terutama anak anak.



Baca juga:

Makanan Unik di Instagram, 'lapar sih lapar tapi gak gini juga'

Alexis Ditutup, Selebgram: Semoga Moral Masyarakat Lebih Baik

Kanker Kulit, Sembuhkan dengan Imunoterapi atau Kemoterapi?



2. Berjalan Bersama Kelompok atau Bersama Orang Dewasa yang dikenal

Jangan pernah berjalan sendiri ketika melakukan trick or treat dan hanya berkunjung pada rumah-rumah yang dikenal. Jangan berlari lari dari satu rumah ke rumah lain apalagi sampai menimbulkan keributan. Lebih baik gunakan senter untuk membantu penerangan. Berhati hatilah ketika menyebrang, lebih baik menyebrang di zebra cross jika ada. Berjalanlah secara tertib di trotoar dan jauhi jalanan. Jangan pernah menerima ajakan apapun dari orang asing dan selalu bersama ketika berjalan.



3. Perhatikan Kostum dan Make Up

Selalu cek kemungkinan iritasi pada area kecil di kulit terlebih dahulu. Hindari risiko cedera mata serius dengan tidak memakai lensa kontak dekoratif. Pakailah masker atau topeng, kostum, dan sepatu yang pas dan nyaman. Pastikan kostum sesuai cuaca, pakailah pakaian berlapis untuk menghindari kedinginan. Terakhir, jangan lupa untuk menghapus makeup sebelum tidur untuk menghindari kemungkinan iritasi kulit dan mata.



4. Makanan

Periksa semua snack trick-or-treat pada acara Halloween sebelum dimakan untuk menghindari bahaya dan gangguan yang tidak diinginkan. Batasi jumlah makanan yang dikonsumsi agar tidak terjadi sakit perut dan penyakit lainnya. Jika ingin merencanakan trick or treat pertimbangkan untuk memberikan pilihan yang lebih sehat kepada pengunjung atau tamu.



WONDEROPOLIS.ORG AUBURNPUB.COM SALMA HABIBAH | SDJ