4 Hotel Populer Ini Ada di Genting Highlands

TEMPO.CO, Jakarta -Berlokasi di puncak Gunung Ulu Kali, 35 km dari pusat kota Kuala Lumpur, Genting Highlands merupakan salah satu destinasi wisata populer di Malaysia.



Tempat wisata itu merupakan resort terintegrasi yang menaungi hotel, pusat belanja, serta taman hiburan.



Khusus untuk urusan hotel, berikut empat hotel terpopuler di Genting Highlands menurut situs Traveloka:



1. HOTEL BUJET (First World Hotel)



Hotel ini nampak sangat mencolok dengan dua buah gedung raksasanya yang berwarna-warni.



First World Hotel menyediakan 6.118 kamar bujet yang membuatnya menjadi hotel terbesar di Genting Resort. Kamar ini terbagi dalam tiga tipe; Deluxe, Superior, dan World Club. Dari sisi fasilitas, hotel ini melengkapi seluruh kamar tamu dengan fitur kipas angin, televisi dan kamar mandi.



Di samping itu, fasilitas lainnya yang dimiliki hotel ini adalah kafe (Lobby Cafe, Starbucks, First World Cafe) dan World Club Lounge.



Letak kamar dirancang menghadap ke taman bermain outdoor serta populer di kalangan pelancong sebagai yang termurah di Genting Highlands. First World Hotel berada di atas First Worlds Plaza, sebuah pusat belanja yang memiliki taman bermain dalam ruangan dan beragam restoran untuk memudahkan tamu berekreasi.



2. Theme Park Hotel (Bintang 3)



Sesuai dengan namanya, hotel ini terletak berdampingan dengan taman bermain luar ruangan di Genting Highlands. Sebagai hotel pertama yang dibuka di kawasan wisata ini, Theme Park Hotel menyediakan 448 kamar tamu yang dipercantik dengan pemandangan kota Kuala Lumpur, lembah, dan hutan hujan sekitar.



Fitur standar kamar tamu meliputi kipas angin, kulkas, televisi, brankas, meja kerja, kamar mandi, dan pengering rambut.



Dirancang ala taman bermain dengan warna-warni dan gambar menarik, hotel ini disukai anak-anak sehingga menjadikannya akomodasi favorit liburan keluarga. Dari sisi fasilitas, setiap kamar dalam hotel ini bisa diatur untuk tiga sampai empat tempat tidur. Selain itu, untuk memanjakan keluarga, pihak hotel menyediakan dua restoran (Happy Valley Seafood, Hainan Express Restaurant), taman bermain luar ruangan, dan Valley View Gardenia (taman bunga).



3. The Resort Hotel (Bintang empat)



The Resort Hotel didirikan pada puncak Genting Highlands. Hotel yang menyediakan 900 kamar tamu ini mudah dikenali karena bentuk gedungnya yang unik seperti huruf V.



Posisi hotel yang berada di ketinggian menjadikan The Resort Hotel semakin menarik dengan pemandangan gunung, lembah, hingga kota Kuala Lumpur.



Seluruh kamar tamu di hotel ini memiliki fitur utama AC, televisi, kamar mandi, brankas, lemari pakaian, penyeduh teh/kopi, dan radio. Hotel ini memiliki ruang konvensi berkapasitas 300 – 1.000 tamu, sementara Grand Ballroomnya bisa menampung 4.500 tamu dalam konsep teater.



Untuk hidangan, The Resort Hotel memiliki dua restoran yang saling terhubung satu sama lain, yaitu The Resort Cafe dan Restoran Kampong. Keduanya menyajikan varian hidangan yang berbeda namun bisa disantap dalam ruangan yang sama.



4. Awana Hotel (Bintang lima)



Awana Hotel terletak 4 km sebelum puncak Genting Highlands di Gohtong Jaya. Hotel ini dikenal juga sebagai Awana Golf and Country Resort. Awana Hotel menyediakan 413 kamar tamu, serta beberapa kondominium blok yang menaungi beberapa unit apartemen tipe studio.



Kamar tamu berukuran luas dan ilengkapi fitur AC, kamar mandi dengan bak mandi, televisi, penyeduh teh/kopi, meja makan, dan kulkas kecil.



Berkonsep resort, Awana Hotel memiliki area sangat luas yang diperuntukan fasilitas kebugaran seperti lapangan golf (18 hole), kolam renang dan jacuzzi, lapangan olahraga, pusat kebugaran, serta taman untuk kegiatan pelatihan kerjasama tim.



Awana Hotel juga merupakan rujukan utama kegiatan bisnis di Genting Highlands karena menyediakan 16 function hall untuk berbagai jenis acara dan konvensi. Fasilitas makan dan minum disediakan dalam lima buah restoran, dengan The Rajawali Coffee House sebagai yang terbesar (menyediakan menu lokal dan kontinental).



ANTARA