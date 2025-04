4 Kesalahan Ketika Pakai Foundation

TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi foundation yang tepat pada wajah dapat membuat makeup terlihat sempurna. Pemakaian foundation sebetulnya adalah langkah dasar dari riasan yang baik.



Menurut makeup artist di New York City’s Rita Hazan Salon, Sandy Linter,ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan ketika menggunakan foundation. Supaya riasan wajah terlihat sempurna, hindari empat kekeliruan dalam menggunakan foundation berikut ini:



1. Memilih warna

Memilih warna foundation yang sama dengan warna kulit tidaklah dianjurkan. Pilih warna yang lebih hangat dari warna kulit, terutama jika kulit Anda pucat atau mengalami penuaan. Tujuan pemilihan foundation yang lebih tinggi ini untuk mendapatkan hasil yang natural. Jika Anda berkulit sawo matang atau gelap, jangan pakai warna-warna pinkish.



2. Concealing tebal

Jika ingin menyamarkan warna yang tidak merata, noda, atau garis halus, jangan melapisinya dengan foundation yang tebal. Perbedaan tekstur kulit akibat foundation tebal membuat perhatian justru ke kekurangan tersebut.



Pakai foundation secukupnya untuk memancarkan pesona. Gunakan primer dan highlighter guna menyamarkan warna kulit tidak merata dan garis halus. Untuk noda, pakailah spot-blend concealer.



3. Salah dengan konsistensi

Apapun jenis kulit Anda, foundation harus menyatu semulus mungkin dengan kulit. Sebab itu, hindari memakai foundation terlalu banyak jika ingin hasil yang natural. Foundation bertekstur creamy sebenarnya memberi hasil lebih natural, tapi untuk kulit kering, gunakan foundation yang mengandung formula bedak untuk menyamarkan garis halus dan pori-pori. Foundation liquid baik untuk kulit yang berminyak.



4. Memakai di seluruh permukaan wajah

Gunakan foundation secukupnya, tidak perlu memakainya di seluruh wajah. Cukup di beberapa area spesifik seperti di bawah mata dan gunakan concealer pada area bernoda. Campurkandengan jari tangan agar concealer lebih menyatu alami di kulit. Sempurnakan dengan bedak di daerah pusat wajah. Intinya, temukan warna foundation dan formula yang cocok dengan kulitmu. Ingat: less is always more.



