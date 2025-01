4 Khasiat Jus Wortel, Salah Satunya Cegah Kanker Perut

TEMPO.CO, Jakarta - Jus wortel bernutrisi dan bermanfaat mencegah sejumlah masalah kesehatan. Apa saja?



1. Kanker perut

Wortel mengandung antioksidan yang berperan sebagai pencegah kanker. Dalam sejumlah studi yang dipublikasikan Journal of Gastric Cancer, para peneliti melihat efek konsumsi wortel dan penurunan risiko kanker perut hingga 26 persen.



Namun, belum bisa dipastikan berapa banyak wortel yang harus kita konsumsi untuk menurunkan risiko kanker ini.



2. Leukimia

Sebuah studi dalam Journal of Medicinal Food menunjukkan para peneliti efek ekstrak jus jeruk pada sel-sel leukimia. Hasilnya, ekstrak jus menyebabkan sel-sel leukimia hancur sendiri dan menghentikan siklus sel mereka.



3. Kanker payudara

Sebuah studi menyoroti efek jus wortel pada kadar karotenoid, penanda stres oksidatif dan peradangan dalam darah. Peneliti menemukan, kadar karotenoid yang lebih tinggi dalam darah berhubungan dengan penurunan risiko seseorang kembali terkena kanker payudara.



Selama studi para partisipan mengonsumsi 8 ons jus wotel setiap hari selama tiga minggu. Hasilnya, mereka memiliki kadar karotenoid lebih tinggi dan tingkat stres oksidatif yang lebih rendah.



4. Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOPK)

Jus wortel kaya kandungan vitamin C. Bagi para perokok berat, risiko PPOPK lebih rendah pada mereka yang mengonsumsi lebih banyak vitamin C daripada yang mengkonsumsi sangat sedikit. Demikian seperti dilansir Medical News Today.