4 Tips Menjaga Mental bagi Generasi Sandwich

Istilah generasi sandwich pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy A. Miller pada 1981 dalam jurnalnya yang berjudul The Sandwich Generation: Adult Children of the Aging. Miller, seorang profesor sekaligus direktur di Universitas Kentucky, Lexington, Amerika Serikat, menggambarkan generasi ini sebagai kelompok individu yang berada di antara dua tuntutan, yakni merawat orang tua yang telah lanjut usia sekaligus membesarkan anak-anak mereka.