5 Alasan Tidak Harus Membeli Baju Baru untuk Lebaran

Sering kali kita masih memiliki banyak pakaian bagus yang jarang dipakai. Dari pada membeli yang baru, coba eksplorasi kembali koleksi di lemari dan lakukan mix and match untuk tampilan yang lebih fresh.

Mengutip dari Money Talks News, sikap over konsumsi dengan sering membeli baju baru berdampak pada peningkatan limbah tekstil yang mencemari lingkungan. Setiap tahun, jutaan ton pakaian bekas berakhir di tempat pembuangan sampah. Banyak di antaranya terbuat dari bahan sintetis yang sulit terurai, sehingga mencemari lingkungan dalam jangka panjang.

Islam sendiri menganjurkan untuk mengenakan ‘pakaian terbaik, bukan terbaru’ untuk merayakan lebaran, terpenting adalah bersih dan layak dikenakan.

5. Terlalu Banyak Baju Membuat Stres

Mengutip dari laman If Then Well, pakaian yang sedikit bisa mengurangi stres karena tidak memiliki banyak pilihan, sehingga proses pengambilan keputusan dalam memilih baju jadi lebih cepat dan meningkatkan percaya diri Anda. Dengan baju yang lebih sedikit, Anda cenderung akan merasa puas dengan apa yang dikenakan.