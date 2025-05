5 Film Romantis Korea buat Mengisi Libur Lebaran

TEMPO.CO, Jakarta - Libur Lebaran tapi tidak ke mana-mana? Jangan mati gaya. Bila bosan berkunjung ke mal, Anda bisa menghabiskan waktu libur dengan menonton film-film Korea yang lucu dan romantis di rumah.



Aktivitas ini lebih menghemat biaya daripada pelesiran ke lokasi wisata. Paling keluar duit untuk bikin popcorn atau aneka camilan lain sendiri. Berikut ini lima film romantis Korea yang terlalu sayang untuk dilewatkan:



1. Il Mare

Dibintangi oleh Jun Ji-hyun dan Lee Jung-jae, film ini menceritakan dua manusia yang sebetulnya tinggal di sebuah rumah tepi pantai yang sama, tapi tak pernah bertemu secara fisik. Keduanya berkomunikasi melalui kotak pos misterius. Dari bertukar cerita lewat surat itulah keduanya jatuh cinta. Penasaran? Kisah cinta ini pernah dibuat ulang oleh Warner Brothers di Hollywood dengan judul The Lake House.



2. My Sassy Girl

Film ini tak hanya menyajikan keromantisan, tapi juga bakal mengocok perut karena kelucuannya, sekaligus membuat menangis karena haru. Salah satu pemainnya adalah si cantik Jun Ji-hyun. Ceritanya, seorang mahasiswa, yang diperankan Cha Tae-hyun, bertemu dengan perempuan cantik yang ceroboh yang diperankan Jun Ji-hyun.



Keduanya bertemu di stasiun, saat si perempuan sedang mabuk dan nyaris ditabrak kereta. Si pria menyelamatkannya. Pertemuan itu membuat si pria terlibat dalam kehidupan si perempuan yang misterius dan hubungan yang putus-nyambung. Film ini mempunyai ending yang bakal mengejutkan Anda.



3. Classic

Keberhasilan sang sutradara dalam film My Sassy Girl membuatnya membuat film ini. Film ini menceritakan kisah cinta sang ibu dan anak, yang keduanya diperankan Son Ye-jin.



4. Too Beautiful to Lie

Serangkaian insiden yang terjadi membuat Kim Ha-neul berpura-pura menjadi tunangan ahli farmasi yang lugu yang diperankan Kang Dong-won. Si pria berusaha menjelaskan kepada seluruh keluarganya bahwa si perempuan berbohong, tapi tak seorang pun percaya. Anehnya, malah akhirnya mereka saling mengenal satu sama lain dan... jatuh cinta.



5. My Scary Girl

Hwang Dae-woo (Park Yong-woo) tidak pernah berpacaran, satu kali pun. Padahal usianya sudah 29 tahun. Akhirnya dia menemukan seseorang. Tapi perempuan ini bukan perempuan biasa, seperti halnya dalam kisah-kisah putri dalam dongeng. Namanya Lee Mi-na (Choi Kang-hee). Cantik sih, sabar, tapi juga... mematikan.



SOOMPI | NI